AGF annonce des réductions de frais de gestion et des changements d'objectifs d'investissement proposés





TORONTO, 17 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« PAGFI ») a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion associés à la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF et au Fonds d'actifs réels mondiaux AGF. Elle a également annoncé que des changements d'objectifs d'investissement ont été proposés relativement à la Catégorie Revenu diversifié AGF et au Fonds de revenu diversifié AGF.



Ces changements reflètent la détermination de PAGFI à revoir continuellement ses offres, afin de veiller à ce que les clients aient accès à des produits pertinents, concurrentiels et adaptés aux tendances du marché.

Réduction des frais de gestion

À compter du 1er mars 2021, PAGFI réduira les frais de gestion associés à certaines séries de la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF et du Fonds d'actifs réels mondiaux AGF, comme suit :

Fonds Série Changement apporté

aux frais de gestion Catégorie Actifs réels mondiaux AGF Série F Réduction de 1,50 % à 1,00 % Fonds d'actifs réels mondiaux AGF Série F Réduction de 1,25 % à 1,00 % Fonds d'actifs réels mondiaux AGF Série W Réduction de

1,10 % (maximum) à

0,85 % (maximum)

Changements d'objectifs d'investissement proposés

Sous réserve de l'approbation des porteurs de titres, PAGFI propose de changer l'objectif d'investissement de la Catégorie Revenu diversifié AGF et du Fonds de revenu diversifié AGF.

Au cours des assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui sont prévues pour le 14 avril 2021, sous réserve du prolongement ou de l'ajournement de telles assemblées, les porteurs de titres de chacun des fonds, la Catégorie Revenu diversifié AGF et le Fonds de revenu diversifié AGF, seront appelés à approuver les changements d'objectifs d'investissement proposés suivants :

Fonds Objectif d'investissement

actuel Objectif d'investissement

proposé Fonds de revenu diversifié AGF Le fonds vise à obtenir un revenu à court terme élevé et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions ou à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe. Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme, au moyen d'une plus-value du capital et d'un revenu en intérêts, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, composé à la fois de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui cadrent avec le concept de développement durable du fonds. Catégorie Revenu diversifié AGF Le fonds vise à obtenir un revenu à court terme élevé et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les parts du Fonds de revenu diversifié AGF. Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des parts du Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (anciennement, Fonds de revenu diversifié AGF).

S'ils sont approuvés, il est prévu que les objectifs d'investissement proposés entreront en vigueur le 30 avril 2021, ou vers cette date. Abstraction faite de l'obtention d'une approbation des porteurs de titres, PAGFI peut toutefois reporter, à une date ultérieure (au plus tard le 31 décembre 2021), l'entrée en vigueur du changement d'objectif d'investissement d'un fonds, ou choisir de ne pas apporter le changement, si la société détermine qu'une telle décision sert les meilleurs intérêts des porteurs de titres du fonds en question.

S'ils sont approuvés, d'autres changements seront apportés dès la date d'entrée en vigueur des changements d'objectifs d'investissement (ou à la date indiquée ci-dessous), en ce qui concerne la Catégorie Revenu diversifié AGF et le Fonds de revenu diversifié AGF, selon le cas, notamment :

Changement de nom : La Catégorie Revenu diversifié AGF sera renommée Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF et le Fonds de revenu diversifié AGF sera renommé Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF.



La Catégorie Revenu diversifié AGF sera renommée Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF et le Fonds de revenu diversifié AGF sera renommé Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF. Réduction des frais de gestion : À compter du 1 er mai 2021, les frais de gestion associés à la série OPC de chaque fonds seront réduits de 2,35 % à 1,90 %. Les frais de gestion de toutes les autres séries de ces fonds resteront les mêmes.



À compter du 1 mai 2021, les frais de gestion associés à la série OPC de chaque fonds seront réduits de 2,35 % à 1,90 %. Les frais de gestion de toutes les autres séries de ces fonds resteront les mêmes. Changement de fréquence des distributions : Les distributions du Fonds de revenu diversifié AGF passeront d'une fréquence mensuelle à annuelle. Il est prévu que les dernières distributions mensuelles relativement au Fonds de revenu diversifié AGF seront versées le 30 avril 2021, ou vers cette date. La Catégorie Revenu diversifié AGF ne fera l'objet d'aucun changement de politique concernant ses dividendes.



Les distributions du Fonds de revenu diversifié AGF passeront d'une fréquence mensuelle à annuelle. Il est prévu que les dernières distributions mensuelles relativement au Fonds de revenu diversifié AGF seront versées le 30 avril 2021, ou vers cette date. La Catégorie Revenu diversifié AGF ne fera l'objet d'aucun changement de politique concernant ses dividendes. Changement du niveau de risque : Il est prévu qu'au 17 février 2021, le niveau de risque associé aux fonds passera de « faible » à « faible à moyen », dès l'entrée en vigueur des objectifs d'investissement proposés.

Une circulaire d'information permettra d'obtenir de plus amples renseignements quant aux changements d'objectifs d'investissement proposés pour les fonds en question, de même que certains détails concernant l'impôt fédéral canadien. En prévision des assemblées extraordinaires, un document de préavis et d'accès sera expédié par la poste aux porteurs de titres qui étaient inscrits au 12 février 2021. Ce document énoncera les différents moyens par lesquels les porteurs de titres pourront obtenir une copie de la circulaire d'information.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 39 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu'un fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 17:05 et diffusé par :