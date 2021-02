Conduent Transportation et Flowbird sélectionnés pour équiper les bus et tramways d'Ile-de-France Mobilités de nouvelles plateformes billettiques embarquées dernière génération





Le projet profitera aux 12 millions de franciliens qui effectuent 9 millions de trajets quotidiens en transports en commun.

GUILHERAND-GRANGES, France et PARIS, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Conduent Business Solutions France, une société française du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT) spécialisé dans les services et solutions en matière de processus métier, et Flowbird, ETI française spécialisée dans les moyens de paiement de mobilité urbaine, annoncent aujourd'hui qu'ils ont été sélectionnés par le GIE Comutitres, mandaté par ses membres et Ile-de-France Mobilités, pour remplacer toutes les plateformes billettiques embarquées des bus et tramways en Ile-de-France par une technologie dernière génération. La région Ile-de-France compte environ 12 millions d'habitants, avec environ 9 millions de trajets quotidiens effectués en transports en commun.

Comutitres, Groupement d'Intérêt Economique qui assure la gestion des titres de transport des opérateurs de transport public (RATP, SNCF) et privés (Optile) pour Ile-de-France Mobilités, a choisi l'alliance Conduent/ Flowbird, pour déployer une nouvelle plateforme billettique embarquée moderne afin de remplacer les anciens équipements sur l'ensemble du réseau de transport. Dans le cadre de ce nouveau contrat de 10 ans, Conduent et Flowbird assureront la conception, l'installation et la maintenance des pupitres conducteur, des valideurs, des unités centrales et des dispositifs de communication à bord des véhicules de transport public de la région.

" La modernisation du système billettique francilien se poursuit. Ile-de-France Mobilités souhaite faciliter la vie de millions de franciliens qui utilisent les transports en commun en Ile-de-France, grâce à des services billettiques parmi les plus modernes au monde. Ce projet est une nouvelle étape de notre stratégie ambitieuse de transformer la billettique », a déclaré Laurent Probst, Directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

« C'est une grande fierté pour le GIE Comutitres de voir aboutir, par ce contrat, le travail de convergence des besoins et des exigences des opérateurs de transport en Ile-de-France avec le souhait d'Ile-de-France Mobilités de mettre en oeuvre une gamme commune d'équipements billettiques et de systèmes embarqués », a déclaré Eric Lainé, Directeur général de Comutitres. « Conduent Transportation et Flowbird nous aideront à mettre en oeuvre la solution souhaitée grâce à leur expérience et à leur expertise dans les projets de modernisation des systèmes billettiques ».

Cette nouvelle plateforme billettique embarquée sera l'un des plus grands projets de ce type basé sur les spécifications ITxPT (Information Technology for Public Transport), qui deviennent de plus en plus une norme industrielle. L'association ITxPT fournit en effet les spécifications et recommandations aux acteurs de la mobilité et du transport public, pour une architecture ouverte permettant l'interopérabilité entre systèmes informatiques, et l'accessibilité des données.

« Les solutions permettant de promouvoir l'attractivité des transports publics et d'optimiser la gestion de l'espace urbain sont plus que jamais au coeur des besoins des citadins. Le choix de Comutitres d'implémenter des technologies ouvertes et interopérables en témoigne pleinement » a déclaré Bertrand Barthelemy, CEO de Flowbird. « Avec nos 600 ingénieurs de haute technologie en France, spécialisés dans la mobilité urbaine, nous sommes heureux d'apporter nos compétences et expertises pour accompagner Comutitres dans le renouveau de la billettique en région Ile de France ».

« Comutitres a une vision audacieuse d'un système moderne et technologiquement avancé qui équipera les bus et les tramways de la région Ile-de-France et qui deviendra une référence mondiale » déclare Jean-Charles Zaia, Directeur Général de Conduent Business Solutions France. "Grâce à nos 50 ans d'expertise dans ce domaine, notre équipe saura accompagner Comutitres dans la mise en oeuvre d'une solution embarquée à l'échelle d'un des plus grands systèmes de transport en commun au monde. Les autorités et les opérateurs de transport franciliens sont des clients privilégiés de Conduent depuis plus de 25 ans, et nous sommes honorés d'étendre notre partenariat sur ce projet majeur".

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routières. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://transportation.conduent.com/

À propos de Flowbird

En parallèle des défis posés par l'évolution et la densification des espaces urbains, les villes doivent intégrer la transformation continue des besoins de leurs citoyens. Flowbird soutient les décideurs dans l'organisation, le développement et la gestion de la mobilité au sein de leurs territoires, contribuant ainsi à relever les nouveaux enjeux économiques, de qualité de vie et environnementaux.

Grâce à ses solutions, applications mobiles et services en ligne, Flowbird contribue à améliorer l'environnement en réduisant la pollution de l'air, en optimisant le trafic et en simplifiant les paiements relatifs aux mobilités. Flowbird contribue à rendre les villes plus sûres et économiquement durables.

Fort de 60 années d'expérience et plus de 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ETI française de haute technologie, Flowbird poursuit ses investissements massifs en recherche et développement (7% du CA annuel) pour offrir des solutions toujours plus innovantes à ses clients. Cette capacité d'innovation lui permet d'exporter 85% de son chiffre d'affaires auprès de 4500 villes dans 85 pays.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.flowbird.group/transport/

