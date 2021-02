SoftServe obtient le statut de compétence Santé d'AWS





SoftServe, importante autorité numérique et société de conseil, et partenaire de consultance de premier choix (Premier Consulting Partner) d'Amazon Web Services (AWS), a obtenu le statut de compétence Santé AWS. Cette désignation récompense SoftServe pour son offre d'expertise approfondie dans le développement de solutions pour les payeurs et les prestataires de santé qui stockent, traitent, et analysent en toute sécurité les informations cliniques. SoftServe rejoint ainsi un groupe trié sur le volet de membres de l'AWS Partner Network (APN) qui ont obtenu le statut de compétence Santé AWS.

« La désignation compétence Santé AWS démontre la capacité de SoftServe à accélérer les efforts de transformation, à traiter les défis commerciaux uniques de la santé et à guider nos clients vers des résultats mesurables avec leurs données, » a déclaré Adam Gabrault, VPE de la Réussite client, de la santé et des sciences de la vie chez SoftServe. « Avec plus de 27 ans d'expérience du domaine de la santé, et en exploitant l'agilité et la diversité des services d'AWS nous pouvons optimiser les coûts, accroître la productivité, et sécuriser les données patients et administratives sur l'intégralité de l'écosystème de santé. »

L'obtention du statut compétence Santé AWS distingue SoftServe en tant que partenaire AWS qui a démontré une compétence technique pertinente et fait la preuve de la réussite des clients, en fournissant des solutions homogènes sur AWS. Pour obtenir cette désignation, les partenaires AWS doivent démontrer une expertise AWS avancée et fournir des solutions de façon homogène sur AWS. AWS permet des solutions évolutives, flexibles et rentables, pour les startups comme pour les entreprises mondiales. Pour prendre en charge l'intégration et le déploiement sans faille de ces solutions, AWS a mis en place l'AWS Competency Program (Programme de compétence d'AWS), qui aide les clients à sélectionner les partenaires AWS présentant une expérience et une expertise sectorielle approfondies.

MEDHOST est un fournisseur de solutions d'entreprises, départementales et d'engagements de santé à la pointe du marché pour plus de 1100 établissements de santé. SoftServe a aidé MEDHOST à développer une solution de dossiers de santé personnels en ligne destinée à automatiser et à simplifier les tâches et les communications relatives au patient et au prestataire. Cette solution fournit aux patients et aux soignants un accès en ligne aux dossiers de santé personnels et aux outils associés pour une interaction plus facile et plus rapide avec les prestataires de santé.

« La gestion d'une plateforme cloud moderne pour la santé implique plusieurs gammes de compétences technologiques, ainsi que la compréhension du flux de travail du client, des technologies AWS, et des jeux d'outils DevOps, » a déclaré Pandian Velayutham, directeur de l'ingénierie chez MEDHOST. « Le partenariat entre MEDHOST et SoftServe nous a permis de surmonter ces défis en modernisant notre plateforme. »

SoftServe donne aux organisations de santé et des sciences de la vie les moyens de stimuler l'innovation et la valeur organisationnelle grâce à des stratégies efficaces et à des solutions personnalisées basées aussi bien sur des objectifs et des priorités spécifiques, que sur les besoins, attentes et capacités technologiques des patients. Consultez la page de santé AWS de SoftServe pour en savoir plus.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

