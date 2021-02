Axiom Space lève 130 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B





HOUSTON, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Axiom Space, Inc. (« Axiom »), qui met au point la première station spatiale commerciale au monde, a levé 130 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B. Le cycle a été mené par C5 Capital et comprend TQS Advisors, Declaration Partners (la société d'investissement appuyée par David M. Rubenstein), Moelis Dynasty Investments, l'Université Washington à Saint-Louis, The Venture Collective, Aidenlair Capital, Hemisphere Ventures et Starbridge Venture Capital.

Grâce à ce financement, Axiom pourra accélérer la croissance de ses effectifs ainsi que la construction de sa station spatiale mise au point par le secteur privé. La station Axiom deviendra le pilier central d'un réseau florissant de commerce en orbite terrestre et le pivot d'une économie spatial qui, selon la Bank of America et Morgan Stanley, pourrait s'élever à plus d'un billion de dollars au cours des prochaines décennies.

« Axiom Space est une force dans le secteur spatial. L'entreprise deviendra une pièce maîtresse du portefeuille de C5 Capital et renforcera sa vision d'un avenir mondial sûr, a déclaré Rob Meyerson, partenaire exploitant de C5, qui se joindra au conseil d'administration d'Axiom. La station Axiom sera l'infrastructure sur laquelle nous bâtirons de nombreuses nouvelles entreprises dans l'espace. Elle servira de base aux futures missions d'exploration sur la Lune, sur Mars et au-delà. »

Récentes étapes clés

En janvier 2020, la NASA a choisi Axiom pour commencer à fixer ses propres modules de station spatiale à la Station spatiale internationale (SSI) dès 2024. Ce faisant, l'entreprise devient l'un des principaux moteurs de la stratégie globale de la NASA visant à commercialiser l'orbite terrestre basse (OTB). Au cours de sa phase d'assemblage, la station Axiom augmentera le volume utilisable et habitable actuel de la SSI et offrira davantage de possibilités de recherche. D'ici la fin de 2028, la station Axiom sera prête à se détacher de la SSI lorsque cette dernière sera mise hors service et à fonctionner indépendamment en tant que successeur du secteur privé.

En janvier 2021, Axiom, qui est également le fournisseur de mission de la SSI à service complet de l'industrie spatiale commerciale, a révélé le premier équipage d'astronautes privés de l'histoire. L'équipage de la mission Axiom Space-1 (Ax-1) devrait partir vers la SSI au plus tôt en janvier 2022 afin de promouvoir ses activités philanthropiques et de mener des recherches scientifiques au nom des organisations qu'il soutient.

« L'entreprise a été fondée sur le fait que nous savons que l'infrastructure commerciale et l'innovation dans l'espace offriraient des moyens uniques d'améliorer la vie sur Terre, a déclaré Kam Ghaffarian, cofondateur et président exécutif d'Axiom, qui a fourni le financement de démarrage de la société par l'entremise de son bureau de gestion de patrimoine, IBX. Le fait que la NASA a choisi Axiom pour que sa station se fixe à la SSI ainsi que la capacité de l'entreprise à tirer parti de ses principales sources de revenus témoignent de l'expertise de la société et d'un modèle d'affaires conçu pour optimiser diverses occasions commerciales en orbite. Ce cycle très réussi est un moment charnière pour le commerce en orbite et ses répercussions sur le potentiel de notre civilisation sont considérables. »

M. Ghaffarian a fondé et dirigé Stinger Ghaffarian Technologies, qui est devenu le deuxième entrepreneur en services d'ingénierie en importance de la NASA avant d'être acquis par KBR en 2018. Le PDG d'Axiom, Michael Suffredini, a été responsable du programme de la SSI de la NASA de 2005 à 2015.

« Nous sommes fiers de nous associer à l'exceptionnelle équipe de direction d'Axiom, qui a construit, dirigé et visité la Station spatiale internationale au nom de la NASA et de ses partenaires, a déclaré Brian Stern, un partenaire de Declaration Partners. La station spatiale de nouvelle génération que nous construisons aujourd'hui sera un moyen clé de réaliser des recherches, de la fabrication, des communications et des déplacements dans l'espace pour les prochaines décennies. »

À propos d'Axiom Space

Axiom Space a été fondée en 2016 avec la vision d'un foyer prospère dans l'espace qui profite à chaque humain, partout. Tout en construisant et en fixant ses modules commerciaux à la Station spatiale internationale pour former un jour la première station spatiale commerciale financée par le secteur privé au monde, Axiom offre aujourd'hui un accès universel à la SSI en effectuant des missions pour un équipage d'astronautes nationaux et privés ainsi que pour des clients du secteur de la recherche et de la fabrication. Pour en savoir plus sur Axiom, consultez le site www.axiomspace.com .

