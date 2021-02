Corcentric finalise l'acquisition de Vendorin, fournisseur de solutions de paiements B2B





PARIS, le 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Vendorin auprès de Juvo Technologies pour un montant de 100 millions de dollars. Cette acquisition a été financée grâce aux liquidités obtenues suite à l'investissement de Bregal Sagemount en mai 2020. Tous les termes financiers ne peuvent être divulgués.

Basé à Hattiesburg dans l'Etat du Mississippi aux Etats-Unis, Vendorin est un réseau de paiement B2B en forte croissance qui permet aux entreprises de s'inscrire facilement et de payer leurs fournisseurs avec le moyen de paiement de leur choix. Grâce à sa technologie propriétaire «Inroll», Vendorin a su convaincre une part plus importante de fournisseurs d'utiliser leur plateforme que les banques et services de carte virtuelle traditionnels, permettant ainsi à ses clients de dégager plus de revenu, de réduire les frais de transaction et de tisser des relations plus solides et durables avec leurs fournisseurs.

Les services proposés par Vendorin seront dans un premier temps disponibles sur le marché américain avant un déploiement progressif en Europe et à travers le monde.

"Le passage du paiement par chèque au paiement électronique est en cours aux Etats-Unis. Encore aujourd'hui, une large partie des dépenses indirectes sont payées aux fournisseurs par chèques. Les solutions actuelles du marché n'ont ni la bonne méthode incitative, ni la bonne technologie pour accélérer cette transition. Les fonctionnalités avancées de la solution Vendorin, nous ont en revanche impressionnées. En intégrant Corcentric, Vendorin, va nous permettre d'améliorer considérablement nos fonctionnalités en matière de paiement et de financement de la Supply Chain, fonctionnalités qui constituent l'un des éléments clefs de notre suite de solutions Achats, Comptabilité Fournisseurs et Clients." Matt Clark, Président et Directeur des Opérations de Corcentric.

Corcentric gère aujourd'hui plusieurs milliards de dollars de transactions B2B entre les entreprises et leurs fournisseurs. L'ajout de Vendorin, associé aux solides relations que Corcentric entretient avec les fournisseurs, va permettre aux entreprises clientes de Corcentric de monétiser leurs transactions B2B grâce au paiement, au financement de la Supply Chain et à l'achat groupé. En tirant parti du réseau fournisseurs Corcentric, l'opportunité de convaincre les entreprises de digitaliser leurs paiements et d'assurer l'adoption des fournisseurs est immense. Qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs, les clients Corcentric pourront ainsi digitaliser leurs transactions de manière simple et rapide.

"Nous sommes fiers de digitaliser la comptabilité fournisseurs des plus grandes entreprises dans des secteurs tels que la banque, la grande consommation, l'énergie etc. Intégrer les solutions de comptabilité fournisseurs et clients Corcentric est révolutionnaire et va permettre de proposer nos solutions de paiement à des entreprises dans de nombreux pays. Le marché est aujourd'hui avide de ce type de solutions globales." Robert Johnson, Directeur des Opérations de Vendorin

"L'équipe Vendorin a travaillé sans relâche au cours des quatre dernières années pour créer une solution d'optimisation des paiements innovante et offrant de vraies opportunités génératrices de revenu pour les entreprises. La combinaison de la technologie et des services est la suite logique pour Corcentric afin d'aider les entreprises à optimiser leurs flux achats et finance B2B. Avec Vendorin, Corcentric crée une offre inégalée sur le marché qui aidera les entreprises à moderniser et digitaliser leurs paiements." Bryan Schroder, fondateur de Juvo Technologies

Vendorin a été conseillé par U.S. Bancorp Investments et Morrison & Foerster LLP. Corcentric a été conseillé par BofA Securities et Kirkland & Ellis LLP.

À propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise. Plus d'informations sur www.corcentric.com

À propos de Vendorin

Vendorin est un véritable réseau de paiement intégré pour les entreprises.

Depuis 2007, Vendorin fournit des solutions de paiement électronique. Vendorin aide les entreprises à automatiser leurs processus de comptabilité fournisseurs et clients grâce à ses fonctionnalités avancées de digitalisation et de validation des paiements. Vendorin® offre ainsi des solutions de paiement personnalisées et spécifiques aux clients via des remises sur carte ou en ligne par son réseau. Plus d'informations sur www.vendorin.com

Contact:

Eléonore Roucaute

Marketing manager

+ 33 1 83 64 03 10

relationspresse@corcentric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/704793/Corcentric_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 février 2021 à 09:47 et diffusé par :