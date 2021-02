Artmarket.com : Les ventes aux enchères ravivent une industrie artistique et culturelle perturbée par la crise du Covid-19





PARIS, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Alors que les musées cherchent toujours des solutions pour accueillir à nouveau des visiteurs, même au compte-gouttes et s'ils doivent perdre de l'argent comme le MET de New York [1], les ventes aux enchères font office de véritables soupapes. Les premières performances de l'année 2021 attestent d'une grande intensité en salles de ventes !

Janvier, le mois des Maîtres Anciens

Avec une baisse de -10% de son chiffre d'affaires en 2020, le segment des Maîtres Anciens (artistes nés avant 1760) est celui qui a le mieux résisté à la pandémie. D'abord parce qu'une bonne partie des ventes avaient été organisées en janvier 2020, avant que le virus ne se répande en Occident ; mais aussi parce que cette catégorie constitue un marché des plus solides.

« Les collectionneurs d'oeuvres anciennes cherchent la bonne pièce plutôt que la sensation forte du moment », observe thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Le marché des Maîtres Anciens est par nature moins sensible à l'absence temporaire de foires, de grands vernissages ou de dîners de gala. Ce marché apprécie en revanche les longues recherches et la lecture de rapports d'expertise méticuleux, qui peuvent être menées en ligne ».

La bataille pour acquérir le Portrait of a young man holding a roundel, attribué à Botticelli, n'a finalement mis aux prises que deux collectionneurs. Mais ces deux enchérisseurs déterminés ont fait grimper le prix de l'oeuvre jusqu'à l'estimation, très audacieuse de Sotheby's en pleine crise sanitaire. Annoncée en septembre 2020, cette vente avait volontairement laissé trois mois à tous les intéressés pour mener les recherches nécessaires.

Londres, freinée par son variant et son Brexit

La capitale britannique accueille habituellement le deuxième grand rendez-vous de l'année. En février 2020, trois toiles avaient ainsi dépassé les 20 m$ aux enchères à Londres :

The Splash (1966) de David Hockney

(1966) de A la rencontre du plaisir (1962) de René Magritte

(1962) de René Magritte Portrait de Marjorie Ferry (1932) de Tamara De Lempicka

Mais la situation sanitaire a repoussé les premières belles sessions londoniennes en mars 2021. Par ailleurs, la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union Européenne risque de fragiliser la position dominante de Londres dans cette partie du monde. Paris espère évidemment bénéficier de cette réorganisation.

La capitale française continue d'ailleurs d'attirer de plus en plus de cadors du Marché de l'Art. Depuis le début de l'année, ce sont deux des plus belles galeries italiennes, Continua et Massimo de Carlo, qui se sont installées dans le Marais, alors que Sotheby's s'apprête à vendre la prestigieuse collection de Jeanne-Claude et Christo, à Paris.

Les prochaines semaines s'annoncent donc passionnantes sur le Marché de l'Art, aux enchères comme en galerie, une sorte de réconfort en attendant la réouverture des musées en Europe.

[1] Julia Jacobs, Is Seeing That Renoir Essential? In the Pandemic, Cities Differ, The New York Times, 2 février 2021

