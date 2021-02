FRISS affiche une forte croissance en 2020





À la suite d'une année 2020 particulièrement difficile, FRISS est fière d'annoncer une année record. La demande de modernisation des processus d'assurance s'est ressentie à l'échelle de l'industrie, et FRISS est devenu le principal fournisseur reconnu de solutions automatisées de détection et de prévention de la fraude, maintenant considérées comme des exigences à l'ère numérique. FRISS a connu une expansion massive sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine.

« Vous ne pouvez pas traiter des millions de polices, renouvellements et sinistres de façon entièrement automatisée à moins d'avoir un mécanisme de sécurité en place », fait remarquer Jeroen Morrenhof, PDG et cofondateur de FRISS. « Les assureurs peuvent maintenant accepter instantanément les nouvelles polices et payer les sinistres en une fraction de seconde avec la certitude que ceux-ci sont légitimes et conformes. Parallèlement, ils peuvent mettre fin instantanément aux demandes à risque élevé et aux demandes frauduleuses, réalisant ainsi un impact financier significatif tout en faisant bénéficier leurs clients d'économies bien méritées. »

La modernisation forcée a été l'un des sujets dominants de l'industrie en 2020. Malgré les nombreuses difficultés, pour FRISS, l'année n'a pas été entièrement mauvaise:

16 nouveaux assureurs ont rejoint la famille FRISS

17 nouveaux produits ont été lancés, incluant des mécanismes de fraude actualisés

Un taux de satisfaction client de 8,9/10

Une croissance des revenus de 58 %

193 624 pompes effectuées pendant nos camps d'entraînement virtuels

Et plus important encore, FRISS a permis à l'industrie d'économiser plus d'1 milliard de dollars en demandes de polices et en paiements de sinistres frauduleux. Grâce à ce niveau de confiance accru, les assureurs ont pu consacrer leur temps et leur argent à ce qui importe le plus - offrir de la valeur à leurs clients.

« En une seule année, l'industrie a vu une transformation qui, selon nous, aurait pris de cinq à dix ans », souligne M. Jeroen. « Nous sommes fiers d'apporter notre petite contribution à faire du monde un endroit plus honnête grâce à la transformation digitale sécurisée, et nous sommes reconnaissants, cette année plus que jamais, de ne pas être seuls dans cette aventure. »

A propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection automatisée des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection alimentées par l'intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les enquêtes spéciales ont aidé plus de 175 assureurs à développer leurs activités. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les assureurs sont opérationnels en 4 mois, ils multiplient par 10 leur retour sur investissement et constatent une augmentation de 80% du traitement de bout en bout (STP) pour les demandes de police et les sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une croissance rentable du portefeuille et optimisent l'expérience client. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.friss.com.

