Pont Pierre-Laporte - Travaux d'entretien au cours des prochains jours

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'entretien seront effectués sur le pont Pierre-Laporte le 15 février. Ces travaux nécessiteront des fermetures partielles de soir et de nuit. Entraves et gestion de la...

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel,...