Quorum Software et Aucerna ? deux entités Thoma Bravo ? fusionnent et acquièrent le pôle logiciel de TietoEVRY couvrant le secteur pétrolier et gazier.





Quorum Software (« Quorum »), l'un des leaders mondiaux de la transformation digitale dans le secteur énergétique, annonce aujourd'hui deux transactions majeures devant donner naissance au plus grand fournisseur mondial de logiciels spécialisés dans la gestion des processus du secteur énergétique.

Quorum va en effet fusionner avec Aucerna, un fournisseur mondialement reconnu de logiciels intégrés de planification, d'exécution des projets et de gestion des réserves destinés au secteur énergétique. Cette transaction unit deux entités Thoma Bravo qui figurent parmi les leaders du secteur, s'attachent toutes deux à porter la transformation digitale et possèdent des offres complémentaires.

La nouvelle entité, qui conserve la dénomination Quorum Software, a par ailleurs conclu un accord avec TietoEVRY visant l'acquisition de l'intégralité des activités de cette dernière dans le développement de logiciels destinés au secteur pétrolier et gazier. Ceci inclut Energy Components, l'une des principales solutions de gestion des hydrocarbures, ainsi que DaWinci, une solution de gestion logistique du personnel et des équipements. Les modalités de ces transactions n'ont pas été communiquées.

Le mariage d'Aucerna, de Quorum et des logiciels pétroliers et gaziers de TietoEVRY réunira des processus hautement complémentaires, des technologies stratégiques pour la nouvelle entité de même qu'un savoir-faire inégalé à l'échelle mondiale. Il positionnera Quorum comme un leader mondial des logiciels destinés au secteur énergétique et couvrant toute sa chaîne de valeur (segments amont, intermédiaires et aval). À l'issue de cette acquisition, Quorum sera le plus grand fournisseur de logiciels destinés au secteur énergétique, avec le plus vaste portefeuille mondial de solutions entièrement centrées sur les besoins des compagnies énergétiques de toutes tailles.

Gene Austin assurera la fonction de PDG de la nouvelle entité, tandis que Wayne Sim, PDG et cofondateur d'Aucerna, sera nommé au conseil d'administration.

« Au cours des 20 dernières années, Quorum est devenu le principal innovateur dans le secteur des logiciels destinés aux compagnies énergétiques nord-américaines », commente Gene Austin. « Aujourd'hui, Quorum étend son empreinte technologique et son savoir-faire à toutes les régions productrices d'énergie du globe. Où qu'ils se trouvent, nos clients auront accès à un écosystème technologique sur cloud reliant des données directement exploitables, des sites d'exploitation jusqu'aux conseils d'administration ».

« Nos trois organisations se complètent, des logiciels conçus par nos talents jusqu'aux marchés énergétiques où nous sommes présents », ajoute Wayne Sim. « Notre nouvelle entité sera capable de créer de la valeur pour nos actionnaires, tout en accélérant la croissance de nos activités combinées ainsi que la transformation digitale du secteur énergétique ».

« Quorum et Aucerna sont des leaders dans leur secteur. Chacune a impulsé d'importantes innovations ainsi que la transformation digitale dans le secteur énergétique », souligne Scott Crabill, Managing Partner chez Thoma Bravo. « En unissant ces deux sociétés en croissance rapide et hautement complémentaires aux activités de développement de logiciels de TietoEVRY dans le secteur pétrolier et gazier, Quorum va se doter d'une empreinte mondiale considérable ainsi que d'un portefeuille de produits inégalé, répondant à quasiment chaque besoin de la chaîne de valeur énergétique. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec Gene, Wayne et l'équipe Quorum, alors que s'ouvre ce passionnant nouveau chapitre du développement de l'entreprise ».

La nouvelle structure sera au service de plus de 1 800 compagnies énergétiques réparties dans 55 pays. Basée à Houston, au Texas, Quorum Software disposera également de bureaux à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. Quorum maintiendra par ailleurs une présence significative à Calgary, dans l'Alberta, c'est-à-dire au siège d'Aucerna, de même qu'en Norvège, au siège des solutions Energy Components et DaWinci.

À propos de Quorum Software

Quorum Software est le plus grand fournisseur mondial de technologies digitales exclusivement centrées sur les processus propres à porter les prochaines évolutions du secteur énergétique. Partout dans le monde, jeunes entreprises et grandes compagnies se fient aux innovations éprouvées de Quorum et à son savoir-faire mondial inégalé pour rationaliser leurs processus et prendre des décisions fondées sur les données, qui optimisent leur rentabilité et leur croissance. Nos solutions à la pointe du secteur transforment les compagnies énergétiques à travers toute la chaîne de valeur, en aidant les leaders visionnaires à conduire leurs organisations vers la modernité. Retrouvez-nous sur quorumsoftware.com.

À propos de TietoEVRY

TietoEVRY aide les entreprises et la société à tirer le meilleur parti du digital. Leader des services digitaux et des logiciels doté d'une présence locale et de ressources mondiales, TietoEVRY est basé en Finlande et emploie quelque 24 000 spécialistes dans le monde. La société est au service de milliers de clients dans les secteurs public et privé, dans plus de 90 pays. Le chiffre d'affaires annuel de TietoEVRY est d'environ trois milliards d'euros et ses actions sont cotées au NASDAQ à Helsinki et Stockholm, de même que sur l'Oslo Børs. Retrouvez-nous sur tietoevry.com.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est une société d'investissement privé centrée sur les services logiciels et technologiques. Parmi les plus vastes et les plus florissantes de sa catégorie, son encours sous gestion dépassait les 73 milliards de dollars au 30 septembre 2020. Thoma Bravo travaille en partenariat avec une équipe de gestion d'entreprises afin de mettre en oeuvre les meilleures pratiques opérationnelles, d'investir dans des projets de croissance et d'opérer des acquisitions propres à doper le chiffre d'affaires et le résultat, et donc à accroître la valeur de la société. Celle-ci dispose de bureaux à San Francisco et Chicago, et prévoit de s'implanter à Miami au second semestre 2021. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur thomabravo.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

