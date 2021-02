Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le Réseau des Femmes d'affaires du Québec





QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

Date : Le mardi 16 février 2021



Heure : 15 h 30



Endroit : Salle Daniel Johnson

Édifice Marie-Guyart

1035 rue de la Chevrotière

Québec (Québec) G1R 3J4

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 17 h le lundi 15 février 2021 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. Merci de préciser le nom et l'adresse courriel du journaliste qui se présentera sur les lieux. Seuls les représentants des médias ayant confirmé leur présence sur place pourront accéder à la salle (un représentant par média). Seule une caméra pour l'ensemble des médias sera autorisée sur place (camera pool).

Les personnes qui assisteront à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

La conférence de presse sera également diffusée en ligne via la plateforme Zoom. Les journalistes qui souhaitent obtenir le lien de connexion Zoom et le communiqué de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en ligne et leur adresse courriel en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 17 h le lundi 15 février 2021 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

