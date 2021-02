La CIIE vous envoie ses meilleurs voeux pour l'Année du Buffle





SHANGAI, Chine, 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Alors que les Chinois du monde entier fêtent le Nouvel An et l'Année du Buffle, la plus grande exposition mondiale sur le thème des importations, la Foire internationale des importations de Chine (CIIE), vous envoie ses meilleurs voeux.

Les Chinois formulent souvent des voeux de fortune à l'occasion du Nouvel An. Le marché chinois est prospère, et pour les entreprises étrangères qui souhaitent exploiter son potentiel, la CIIE est une plateforme de choix pour leur permettre de réaliser ce rêve de fortune. Les raison en sont les suivantes.

Une envergure immense, couvrant un large éventail de secteurs. La CIIE est la plus grande foire des importations au monde et l'une des dix plus grandes foires commerciales mondiales. L'envergure et l'influence de la CIIE ne cessent de grandir d'année en année. En 2020, la surface totale d'exposition avait atteint près de 360 000 mètres carrés, soit la superficie de 70 terrains de football. La CIIE englobe divers secteurs, comme l'agroalimentaire, l'automobile, les biens d'équipement, les biens de consommation, le matériel médical, la médecine et les soins de santé et le commerce des services. Des participants et des produits de haute qualité. Les trois dernières éditions de la CIIE ont attiré environ 10 000 exposants, dont beaucoup sont des entreprises du Fortune 500 ou des chefs de file dans leur secteur. Pour de nombreuses entreprises multinationales, la CIIE est devenue le meilleur endroit pour lancer des produits, avec des centaines de nouvelles technologies et de nouveautés présentées pour la première fois au monde ou en Asie chaque année. Au cours des trois dernières éditions de la CIIE, plus de 1 300 produits et services ont ainsi fait leurs débuts mondiaux ou chinois à la CIIE. Les entreprises peuvent y rencontrer les acheteurs face à face, signer des contrats, pénétrer le marché chinois et lancer des projets. Au cours des trois dernières éditions de la CIIE, plus de 1,3 million d'acheteurs étaient présents. Chaque année, la CIIE est le témoin de la signature de milliards de dollars de commandes, et ce chiffre augmente d'année en année. Au cours des trois dernières années, le montant total des commandes signées à la CIIE a dépassé 200 milliards de dollars américains. Après avoir signé les contrats, les exposants peuvent faire aboutir leurs projets en Chine. Au cours des deux éditions précédentes, 319 projets à capitaux étrangers d'une valeur totale de 15 milliards de dollars américains y ont été lancés, dont beaucoup sont en développement et d'autres ont déjà démarré la production. Le meilleur canal et aussi le plus efficace pour permettre aux entreprises étrangères de pénétrer le marché chinois. La CIIE est une excellente opportunité pour comprendre le marché chinois de la consommation et avoir accès à un énorme marché de 1,4 milliard de personnes. La CIIE n'est pas seulement un canal important pour que les entreprises multinationales pénètrent le marché chinois, mais elle offre également des opportunités potentielles de coopération avec les entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle. Au sein de la CIIE, les entreprises peuvent promouvoir leurs marques et gagner en visibilité dans les médias. Tous les ans, lors de la CIIE, de nombreux médias du monde entier participent à cet événement, et effectuent des reportages sur les derniers produits, technologies et transactions.

La 4e CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre 2021 et les préparatifs sont déjà bien avancés. Pourquoi ne pas nous rejoindre et prendre ensemble le chemin d'une nouvelle année pleine de fortune et d'opportunités !

Les inscriptions pour la 4e CIIE sont ouvertes. Veuillez cliquer sur ce lien : https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en

