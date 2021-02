Le Ministre en chef du Kerala inaugure le campus du Gender Park après la réussite de la rencontre mondiale sur l'égalité des sexes





Le Gender campus à Kozhikode, Kerala a été inauguré par le Ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, le 14 février. La cérémonie a marqué le lancement fonctionnel de projets, programmes et installations achevés sur le campus, où s'est tenue la deuxième édition de la Conférence internationale sur l'égalité des sexes (ICGE II), du 11 au 13 février 2021.

Travaillant sous l'égide du ministère du Développement des femmes & de l'enfant du gouvernement du Kerala, The Gender Park vise à devenir un point de convergence de premier plan pour toutes les activités relatives aux questions de parité. Avec ONU Femmes comme partenaire égal, il deviendra un centre sud-asiatique pour l'égalité des sexes.

Se félicitant de cette nouvelle initiative, le Ministre en chef a déclaré : « Le Gender Park devrait être un modèle non seulement pour le pays, mais aussi pour le monde ». Les nouveaux projets sur le campus comprennent le Musée du genre, la Bibliothèque du genre et la Bourse pour les femmes dans l'entrepreneuriat durable (WiSE). Le campus abritera également le Centre du commerce international des femmes (iWTC), ainsi que d'autres installations comme le Centre international des congrès et un amphithéâtre. Lors de l'inauguration, le Ministre en chef a dévoilé le modèle miniature de l'iWTC.

Le lancement fonctionnel fait suite à l'achèvement réussi de l'ICGE II organisé par le Gender Park, en association avec ONU Femmes. La conférence de trois jours, intitulée « Le genre dans l'entrepreneuriat durable et le social business : Le rôle de médiation de l'autonomisation » a été la première étape vers l'élaboration d'un cadre politique inclusif pour les entreprises sociales durables. La conférence s'est tenue en présence de personnalités éminentes, dont KK Shailaja Teacher, Ministre de la santé, de la justice sociale et du développement de la femme et de l'enfant du gouvernement du Kerala, qui est également la présidente de l'organe directeur du Gender Park.

Avec 90 conférenciers de renommée internationale provenant de plus de 20 pays, y compris des chercheurs, entrepreneurs, praticiens du développement et de la politique, ainsi que des militants dans le domaine de l'égalité des sexes, la conférence a souligné la nécessité de promouvoir la participation des femmes et des personnes transgenres aux activités socio-économiques et de les autonomiser pour devenir des entrepreneurs durables. La conférence menée sous une forme hybride s'est tenue dans le strict respect des protocoles liés à la COVID-19. Les thèmes et discussions étaient conformes aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans ce contexte, la conférence a été organisée comme le premier événement neutre en carbone au Kerala, soulignant l'engagement continu de l'État à atteindre les objectifs des ODD d'ici 2030.

