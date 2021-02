Un nouveau consortium européen façonne l'avenir de l'informatique quantique





Un consortium dirigé par IQM Quantum Computers s'est vu attribuer 12,4 millions d'euros par le ministère allemand de l'éducation et de la recherche pour commercialiser des processeurs quantiques spécifiques aux applications.

ESPOO, Finlande, 14 février 2021 /PRNewswire/ -- Un consortium de projet qui comprend des start-ups, l'industrie, des centres de recherche, des centres de supercalcul et des universités s'est réuni pour accélérer les efforts de l'Europe en matière de leadership quantique. IQM Quantum Computers réunira les membres de ce consortium de projet et dirigera ce projet en tant qu'intégrateur de système.

L'Europe a toujours été excellente dans le domaine de la recherche universitaire, mais au cours des dernières décennies, la commercialisation des projets de recherche a été lente par rapport à la concurrence internationale. Cela commence à changer avec les technologies quantiques. L'Allemagne a annoncé en juin 2020 un financement de 2 milliards d'euros pour des programmes quantiques, dont 120 millions d'euros sont investis dans le cadre de la présente série de subventions de recherche .

Aujourd'hui, IQM a annoncé qu'un consortium du projet Quantum, qui comprend les principales start-ups européennes ( ParityQC , IQM ), des leaders de l'industrie ( Infineon Technologies ), des centres de recherche ( Forschungszentrum Jülich ), des centres de supercalcul ( Leibniz Supercomputing Centre ), et des universités ( Université libre de Berlin ) s'est vu attribuer 12,4 millions d'euros par le ministère allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF) ( Annonce en allemand ).

Le projet vise à accélérer la commercialisation grâce à un concept novateur de co-conception. Ce projet se concentre sur les processeurs quantiques spécifiques à l'application, qui ont le potentiel de créer un avantage de passage rapide à la technologie quantique. Le concept numérique-analogique utilisé pour faire fonctionner les processeurs permettra de jeter les bases d'ordinateurs quantiques commercialement viables. Ce projet, qui durera quatre ans, vise à mettre au point un processeur quantique de 54 bits.

Le projet est destiné à soutenir le projet phare FET européen EU OpenSuperQ , annoncé en 2018, qui vise à concevoir, construire et exploiter un système de traitement de l'information quantique pouvant atteindre 100 qubits. Déployant l'informatique quantique numérique-analogique, ce consortium ajoute un nouvel angle au projet OpenSuperQ et en élargit la portée. Grâce aux efforts de Munich, Berlin et Jülich, ainsi que de Parity QC d'Autriche, le projet jette des ponts et s'intègre parfaitement dans le paysage quantique européen.

« La subvention du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche est une énorme reconnaissance de notre approche unique de co-conception pour les ordinateurs quantiques. L'année dernière, lorsque nous avons établi notre bureau à Munich, c'était l'un de nos principaux objectifs. Ce concept nous permet de devenir un intégrateur de systèmes pour les ordinateurs quantiques à pile complète en réunissant tous les acteurs concernés. En tant que principale start-up européenne dans le domaine des technologies quantiques, cela nous donne confiance pour continuer à investir en Allemagne et dans d'autres pays européens », a déclaré le Dr Jan Goetz, PDG d'IQM Quantum Computers.

En tant que leader technologique européen, l'Allemagne prend plusieurs mesures pour mener la course à la technologie quantique. Un rôle important de ce leadership est de réunir les jeunes start-ups européennes, l'industrie, la recherche et les partenaires universitaires. Ce projet donnera une impulsion accélérée au paysage quantique en Allemagne et créera un écosystème quantique dynamique dans la région pour l'avenir.

Citations supplémentaires :

« DAQC est un projet important pour l'Allemagne et l'Europe. Il nous permet de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des technologies quantiques. Il nous permet également d'introduire l'informatique quantique dans l'un des principaux centres de supercalcul universitaires afin de travailler plus efficacement à l'importante intégration du calcul haute performance et de l'informatique quantique. Nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration fructueuse », a déclaré le professeur Martin Schulz, membre du conseil d'administration du Centre de calcul intensif de Leibniz (LRZ).

« La voie vers l'informatique quantique évolutive et entièrement programmable sera la possibilité de parallélisation des portes et de construction avec une complexité réduite afin de garantir un contrôle des qubits gérable. Notre architecture ParityQC est le modèle d'un ordinateur quantique entièrement parallélisable, qui est livré avec le système d'exploitation ParityOS associé. Avec l'équipe de membres extraordinaires du consortium DAQC, nous pourrons nous attaquer aux problèmes d'optimisation les plus urgents et les plus complexes de l'industrie », ont déclaré Magdalena Hauser et Wolfgang Lechner, PDG et cofondateur de ParityQC

« Nous sommes impatients d'explorer et de réaliser une connexion étroite entre le matériel et les applications, et d'avoir des ordinateurs quantiques DAQC comme alternative compatible au sein du laboratoire OpenSuperQ. Des collaborations comme celle-ci entre différents États, et incluant des partenaires publics et privés, ont le bon élan pour faire avancer l'informatique quantique en Allemagne », a déclaré le professeur Frank Wilhelm-Mauch, directeur de l'Institut d'analyse de l'informatique quantique, du Forschungszentrum Jülich

« Chez Infineon, nous nous réjouissons de collaborer avec des scientifiques de haut niveau et des start-ups de premier plan dans le domaine de l'informatique quantique en Europe. Nous devons agir maintenant si nous ne voulons pas, en Allemagne et en Europe, devenir uniquement dépendants du savoir-faire américain ou asiatique dans ce domaine technologique d'avenir. Nous sommes très heureux de participer à ce projet très novateur et de contribuer par notre expertise en matière de mise à l'échelle et de procédés de fabrication », a déclaré le Dr Sebastian Luber, directeur principal de la technologie et de l'innovation chez Infineon Technologies AG

« C'est un projet extrêmement passionnant. C'est une chance pour l'Europe et l'Allemagne de rattraper leur retard dans le développement des ordinateurs quantiques supraconducteurs. J'attends avec impatience les aventures qui permettront de comprendre comment de telles machines peuvent être certifiées dans leur fonctionnement précis », a déclaré le professeur Jens Eisert, professeur de physique quantique à l'Université libre de Berlin

À propos des ordinateurs quantiques IQM :

IQM est le leader européen des ordinateurs quantiques supraconducteurs, dont le siège se trouve à Espoo, en Finlande. Depuis sa création en 2018, IQM s'est développé pour atteindre plus de 80 employés et a également établi une filiale à Munich, en Allemagne, pour mener l'approche de co-conception. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour les laboratoires de recherche et les centres de supercalcul et offre un accès complet à son matériel. Pour les clients industriels, IQM offre un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à l'application. IQM a levé 71 millions d'euros auprès d'entreprises de capital-risque, ainsi que des subventions publiques, et construit actuellement le premier ordinateur quantique de Finlande.

Pour plus d'informations, visitez www.meetiqm.com .

Siège social :

IQM Finland Oy

Keilaranta 19

02150 Espoo

FINLANDE

www.meetiqm.com IQM GERMANY GmbH

Nymphenburgerstr. 86

80636 München

Allemagne

IQM : Faits et chiffres

Bureaux IQM : Espoo, Finlande, et Munich , Allemagne.

, Allemagne. Nombre d'employés actuellement (février 2021) : Plus de 80 employés

Financement : Plus de 71 millions d'euros provenant d'investisseurs privés et de subventions publiques.

Année de fondation : 2018

Fondateurs :

Dr. Jan Goetz , PDG, co-fondateur d'IQM

, PDG, co-fondateur d'IQM Dr. Kuan Yen Tan , CTO, co-fondateur d'IQM

, CTO, co-fondateur d'IQM Prof. Mikko Mo?tto?nen, scientifique en chef, co-fondateur d'IQM

Dr. Juha Vartiainen , COO, co-fondateur d'IQM

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1437806/IQM_Quantum_Computers_Founders.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1437807/IQM_Quantum_computer_design.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1121497/IQM_Logo.jpg

Contact pour les médias : Raghunath Koduvayur, responsable du marketing et de la communication, Raghunath@meetiqm.com , +358504876509

Communiqué envoyé le 14 février 2021 à 08:35 et diffusé par :