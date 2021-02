Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Nouvel An lunaire





Cette semaine, les communautés asiatiques du Canada célèbrent le Nouvel An lunaire et marquent le début de l'année du Boeuf

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Cette semaine, les communautés de l'Asie orientale du pays et d'ailleurs dans le monde célébreront le Nouvel An lunaire et salueront le début de l'année du Boeuf, symbole de labeur, de discipline et de persévérance.

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, aussi appelé Festival du printemps ou Fête du Têt, au Vietnam, et Seollal, en Corée, est une fête traditionnelle des plus importantes pour les membres des communautés chinoise, coréenne et vietnamienne, ainsi que de nombreuses communautés de l'Asie orientale du Canada et d'ailleurs dans le monde.

Règle générale, les familles et les amis se réunissent pour souligner le Nouvel An lunaire et participer à diverses festivités, comme des défilés, des feux d'artifice et la célèbre danse du lion. Nul doute que même si les activités se déroulent en mode virtuel cette année, les participants vivront, comme par le passé, des moments inoubliables.

J'encourage les Canadiens et les Canadiennes des quatre coins du pays à profiter du Nouvel An lunaire pour communiquer avec les êtres chers, les amis, les collègues et les voisins qui soulignent cette célébration. Ce faisant, renseignons-nous sur la riche culture et le précieux patrimoine des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que sur leur inestimable apport à tous les aspects de la société. Mentionnons notamment leur présence au front pour lutter contre la pandémie de COVID-19, sans oublier leurs dons d'équipement de protection individuelle (EPI) aux travailleurs de première ligne.

Poussés par notre désir de bâtir une société plus consciemment inclusive, rappelons-nous qu'il est de notre devoir de dénoncer toutes les formes de discrimination et de haine, y compris l'émergence du racisme à l'endroit des personnes d'ascendance asiatique. Ensemble, nous surmonterons cette période difficile et sans précédent. À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite mes meilleurs voeux à tous mes concitoyens et concitoyennes qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Que la nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité!

Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 10:00 et diffusé par :