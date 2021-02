Lancement de Frame.io Camera to Cloud





Frame.io, la principale plateforme nuagique d'évaluation et d'approbation de vidéos au monde, annonce aujourd'hui le lancement de Frame.io Camera to Cloud (C2C), un flux sécurisé de transmission caméra-nuage permettant aux utilisateurs de télécharger instantanément et de transmettre des images de caméras de studio aux équipes de post-production à l'échelle planétaire. Frame.io C2C marque le plus grand changement dans les flux de production cinématographique, télévisée et commerciale depuis l'avènement du numérique.

Les clients peuvent visionner l'événement du lancement sur le site de Frame.io et créer un compte pour utiliser la version bêta dès aujourd'hui. Frame.io C2C sera disponible au printemps, sans frais supplémentaire. Téléchargez le kit de presse Frame.io C2C en cliquant ici.

Frame.io C2C fournit deux services uniques. Tout d'abord, C2C permet le téléchargement instantané des fichiers proxy dès que les caméras ont fini de filmer pour permettre aux équipes de production de commencer à travailler quelques secondes après que le réalisateur dise "Coupez!". En outre, Frame.io C2C peut streamer en direct vers le dispositif d'un utilisateur autorisé, sur place ou à distance, permettant ainsi de suivre la production en temps réel. Cette fonctionnalité est idéale en période de COVID, étant donné qu'elle réduit considérablement le nombre de personnes requises sur la scène. Frame.io C2C permet de travailler à la fois sur la réalisation et d'autres aspects linéaires traditionnels du processus créatif alors que le tournage est encore en cours.

Transférer les données d'une caméra à la post-production est un processus chronophage nécessitant la sauvegarde des fichiers, le transfert sur un disque dur, et le téléchargement vers un autre site. Grâce à Frame.io C2C, les utilisateurs peuvent simultanément visionner un tournage en direct, tout en enregistrant et téléchargeant le contenu dès que la caméra arrête de filmer.

Le flux de transmission de la caméra vers le nuage requiert la connexion d'un dispositif certifié Frame.io C2C à des caméras compatibles Arri, RED et Sony. Une fois authentifiés, les dispositifs certifiés tels que le Teradek CUBE 655 et le Sound Devices 888 ou les enregistreurs Scorpio peuvent enregistrer, encoder et envoyer des fichiers proxy H.264 à code temporel avec un nom de fichier correspondant directement sur Frame.io via une connexion cryptée et sécurisée utilisant LTE, 5G ou WiFi. Ceci permet le transfert quasiment en temps réel des fichiers proxy éditables files aux producteurs, aux équipes d'activités quotidiennes et aux réalisateurs, partout dans le monde.

"Frame.io C2C est une technologie disruptive qui révolutionne le processus cinématographique linéaire traditionnel, permettant aux équipes de production sur place et à distance de travailler ensemble en temps réel", déclare Michael Cioni, VP principal, innovation, Frame.io. "Un tel niveau de collaboration rapproche les équipes de créateurs et leur permet de travailler plus rapidement et de manière plus collaborative que jamais auparavant."

De plus, les utilisateurs Frame.io disposant d'identifiants d'authentification peuvent visionner un tournage en direct depuis un ordinateur, un iPhone ou un iPad, qu'ils soient sur place ou à l'autre bout du monde. Ceci permet aux collaborateurs de partager des idées pour concrétiser leur vision créative, tout en les gardant informés de l'état de progression de la production.

"Dans l'environnement de distanciation sociale d'aujourd'hui, où le télétravail est devenu la norme et où le nombre de personnes est limité, Frame.io C2C vient changer la donne", déclare Emery Wells, PDG de Frame.io. "La solution Camera to Cloud offre aux productions cinématographiques, télévisées et commerciales une manière entièrement nouvelle de travailler avec une efficacité accrue et sans aucune limitation géographique."

Frame.io C2C bénéficie d'une sécurité inégalée, avec une conformité TPN et SOC 2 Type 2 totale. Créé par la MPAA et la CDSA, TPN est l'initiative mondiale définissant les prérequis et les meilleures pratiques en matière de protection de contenus. Associé à des contrôles d'accès rigoureux, Frame.io C2C est un outil incroyablement fiable pour partager du contenu avec les collaborateurs autorisés.

Également lancé aujourd'hui, le nouveau programme de certification Frame.io Cloud Devices API et C2C permet aux fabricants de matériel informatique et de logiciels de créer leurs propres produits compatibles C2C. Frame.io C2C est lancé avec trois intégrations révolutionnaires de Teradek, Sound Devices et Colorfront, pour garantir sa compatibilité avec plus d'une douzaine de systèmes de caméras professionnelles des marques RED, Arri et Sony.

Les fabricants intéressés pour développement du matériel ou des logiciels certifiés Frame.io C2C, des informations détaillées sont disponibles sur developer.frame.io.

TARIFS ET DISPONIBILITÉ

Les fonctionnalités C2C sont comprises sans frais supplémentaire pour les clients disposant d'un compte Frame.io payant. De nouvelles offres mensuelles flexibles permettent aux entreprises et aux studios d'acheter les services dont ils ont besoin pour la durée de leur production.

Frame.io C2C est actuellement en phase bêta et sera commercialisé au printemps. Les clients peuvent demander à prendre part au programme bêta via le site Frame.io. Des fonctionnalités de streaming live seront disponibles plus tard dans l'année.

PARTENAIRES DE LANCEMENT DE FRAME.IO C2C

Teradek conçoit et fabrique des solutions vidéo à haute performance pour les secteurs de la diffusion et du cinéma. Un encodeur CUBE 655 authentifié Frame.io assure des diffusions en direct et le transfert des fichiers proxy directement sur Frame.io.

Sound Devices conçoit et fabrique les principaux enregistreurs sonores de terrain. Les tout nouveaux enregistreurs 888 et Scorpio enregistrent et transmettent les fichiers audio originaux directement sur Frame.io.

Colorfront a mis au point la première plateforme d'opérations quotidiennes entièrement en nuage. L'intégration d'Express Dailies à la plateforme Frame.io permet aux studios d'accéder directement aux contenus vidéo et audio pour créer les publications quotidiennes.

À PROPOS DE FRAME.IO

Frame.io est la première plateforme d'évaluation et d'approbation de vidéos avec plus d'un million d'utilisateurs. Intégré à la plupart des outils vidéo professionnels, Frame.io optimise le processus créatif en centralisant les actifs et les avis en nuage. La plateforme permet aux équipes de créateurs de collaborer en toute sécurité et en temps réel, partout dans le monde.

Conçu en 2015 par les créateurs vidéo Emery Wells et John Traver, Frame.io est intuitif et simple, tout en fournissant une puissance suffisante aux professionnels de la création, administrateurs techniques et clients sans nécessiter de formation particulière. Frame.io accélère les flux de travail et élimine les barrières à la créativité. Qu'il s'agisse de scripts, scénarios, publications quotidiennes ou diffusions, Frame.io a réinventé l'écosystème vidéo moderne.

Frame.io reçoit le soutien de géants du secteur tels qu'Insight Partners, FirstMark Capital, et Accel Partners. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://frame.io.

Lien vidéo: Annonce Frame.io C2C

Téléchargement: Kit de presse Frame.io C2C

Lien vidéo: What is Frame.io?

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 février 2021 à 02:45 et diffusé par :