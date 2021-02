Opération policière au 11 132, avenue Pie-IX à Montréal-Nord - Espace La Traversée met tout en place pour la santé et la sécurité de ses locataires





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La nuit dernière, un locataire d'un immeuble géré par Espace La Traversée a été attaqué à l'arme blanche. Celui-ci est grièvement blessé et on craint pour sa vie. Le suspect s'avère également être un locataire du même édifice.

En réaction, nous avons procédé à l'évacuation de tous les locataires de l'immeuble.

« Nous sommes évidemment bouleversés par l'incident qui s'est déroulé dans notre immeuble. Nous avons à coeur la santé et le bien-être de tous nos locataires. Nous faisons tout en notre pouvoir actuellement pour offrir le meilleur soutien possible à nos locataires qui en ont réellement besoin. Nous serons là pour eux », a déclaré François Tremblay, directeur général de Espace La Traversée.

Habitat Charleroi où l'incident s'est produit est situé au 11 132, avenue Pie-IX dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Il compte 23 unités, dont 21 sont occupées. L'immeuble est géré par Espace La Traversée.

Espace la Traversée est un organisme à but non lucratif en pleine croissance qui offre des services d'hébergement ainsi que des logements sociaux à des personnes ayant des besoins particuliers ou vivant une situation de précarité financière. Sa mission est d'offrir de l'hébergement, du logement, des services de soutien ou d'intégration sociale aux personnes ayant des troubles de santé mentale, des déficiences intellectuelles ou des problèmes d'adaptation sociale, offrir et exploiter des logements à but non lucratif ainsi qu'offrir des services (ex : repas, divertissement, etc.) et des installations connexes aux personnes à faible revenu, aux personnes âgées ou en perte d'autonomie. L'équipe de Espace La Traversé est composée de plus de 300 personnes engagées à offrir un service de qualité. La personne est au centre des préoccupations de l'organisation et son environnement de travail collaboratif est axé sur l'innovation et la proactivité.

