Le prix de l'action de Capital régional et coopératif Desjardins atteint un nouveau sommet à 16,22 $

Faits saillants au 31 décembre 2020

Prix de l'action : 16,22 $, une hausse de 0,28 $ comparativement à 15,94 $ au 31 décembre 2019

Rendement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 3,6 %

Rendement du portefeuille des autres investissements (placements) : 4,8 %

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à un nouveau sommet de 16,22 $, soit un gain de 0,28 $ comparativement au prix en vigueur un an plus tôt. CRCD a réalisé un bénéfice net de 46,4 M$ en 2020 pour un rendement annuel de 2,1 %. L'actif net se chiffre à 2 273 M$ au 31 décembre 2020.

Le second semestre de l'année a notamment été marqué par la reprise des activités de plusieurs entreprises en portefeuille comme le démontre la hausse de 1,15 $ du prix de l'action par rapport au prix de 15,07 $ du 30 juin 2020. Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 4,8 %i, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Les résultats annuels 2020 proviennent essentiellement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois et de celui des autres investissements qui ont généré des rendements respectifs de 3,6 % et de 4,8 %.

Des entreprises partenaires résilientes

Le rendement positif du portefeuille d'investissements à impact économique québécois résulte principalement de la résilience et de la créativité des entreprises partenaires face à la crise sanitaire, particulièrement au deuxième semestre. Alors qu'au terme du premier semestre, il était anticipé que les PME québécoises allaient durement encaisser les contrecoups liés à la pandémie, plusieurs se sont plutôt réinventées, notamment en optimisant leur mode de production, en revoyant leur modèle d'affaires, en accélérant leur virage numérique ou en procédant à des acquisitions.

Au 31 décembre 2020, ce sont 551 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 1,5 G$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 211 M$ ont été engagés en 2020.

Quant au rendement positif du portefeuille des autres investissements, il s'explique par une pondération importante des titres placés sur le marché obligataire qui a bien performé tout au cours de l'année, particulièrement au premier semestre. Pour leur part, les fonds d'actions à faible volatilité détenus par CRCD n'ont pas pleinement profité de la remontée des marchés boursiers au deuxième semestre de 2020, et ont terminé l'année avec un rendement négatif.

Ces résultats sont le fruit de la stratégie de gestion des actifs financiers adoptée depuis plusieurs années par CRCD afin de bénéficier d'un profil global équilibré et d'atténuer les variations lors de fluctuations importantes des marchés ou d'événements négatifs au sein des entreprises partenaires.

Au cours de l'exercice 2020, les souscriptions d'actions se sont chiffrées à 140 M$ alors que les rachats ont totalisé 222 M$.

Au rendez-vous de la relance socioéconomique du Québec

« Alors que le Québec est en mode relance, le gestionnaire de CRCD, Desjardins Capital, compte investir près de 500 M$ en 2021 pour soutenir la croissance de PME et de coopératives dans toutes les régions du Québec, de faire valoir Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Nous continuerons d'accompagner nos entreprises partenaires, d'offrir du capital patient et de protéger la propriété québécoise de nos fleurons, notamment dans les régions ressources et les territoires aux prises avec des difficultés économiques. »

Les actionnaires renouvellent leur confiance

L'intérêt des actionnaires pour l'achat d'actions de l'émission 2020 s'est maintenu alors que le montant maximal autorisé a été entièrement écoulé. Ce faisant, nos actionnaires contribuent à la vitalité des régions du Québec. Concernant l'échange d'actions 2020, la demande des actionnaires a dépassé le montant autorisé de 100 M$. L'acceptation de ces demandes s'est effectuée au début de l'année 2021. Les modalités de la présouscription pour l'émission de 2021 seront divulguées ultérieurement par voie de communiqué et il en sera de même pour la prochaine période d'échange advenant que CRCD puisse poursuivre ce programme d'échange.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 273 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 31 décembre 2020, CRCD appuyait la croissance de plus de 550 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

i Les rendements composés de l'action sont de 1,8 % pour un an, 4,8 % pour trois ans, 5,2 % pour cinq ans, 4,8 % pour sept ans et 5,0 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

