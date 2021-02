Generation s'attaque au chômage mondial avec BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft Corp. et Verizon





Generation pour transformer les systèmes d'emploi, soutenir la nouvelle recherche et servir 75 000 personnes au cours des deux prochaines années avec 77 millions de dollars de nouveaux financements et 50 millions de dollars de ressources en nature

WASHINGTON, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Generation, l'organisation mondiale pour l'emploi à but non lucratif, a obtenu 77 millions de dollars de nouveaux financements et 50 millions de dollars en ressources en nature de BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft Corp. et Verizon, afin d'accélérer son travail de lutte contre le chômage dans 14 pays du monde. Cet engagement combiné permettra à Generation de soutenir les personnes confrontées à des obstacles systémiques à l'emploi (en particulier les jeunes adultes et les travailleurs en milieu de carrière) alors que la COVID-19 continue de menacer les emplois et la croissance économique mondiale.

Generation forme, place et soutient diverses personnes dans des plans de carrière qui changent la vie et qui seraient autrement inaccessibles. BlackRock, McKinsey & Company, Microsoft et Verizon permettront d'étendre considérablement la collaboration de Generation avec les gouvernements et d'autres partenaires, à l'échelle mondiale, en soutenant l'intégration de l'approche de Generation dans les systèmes existants à grande échelle pour s'attaquer à la reprise des emplois après la COVID-19.

Grâce à ce nouveau financement, Generation et ses partenaires serviront 75 000 personnes au cours des deux prochaines années, en les plaçant dans des emplois qui leur assurent un revenu stable et les aident à transformer leur vie et leur communauté. Ce financement aidera également Generation à entreprendre de nouvelles recherches mondiales afin de fournir des informations aux programmes de collaborateurs, aux employeurs et aux décideurs politiques. L'engagement du groupe comprend un financement en espèces, des ressources en nature et des liens avec les employeurs dans leurs écosystèmes pour les diplômés de Generation.

À ce jour, Generation compte 40 000 diplômés de ses programmes d'emploi dans 14 pays, dans 30 professions qui couvrent quatre secteurs : la technologie, les soins de santé, le service à la clientèle et les métiers spécialisés. 93 % des apprenants de Generation sont au chômage lorsqu'ils entrent dans le programme, et 84 % des diplômés sont placés dans un emploi dans les 3 mois suivant la fin.

Les changements économiques et sociaux à grande échelle résultant de la pandémie mondiale ont aggravé le problème de l'inégalité des chances en matière d'emploi. En conséquence, 47 millions de femmes et de jeunes filles devraient être dans l'extrême pauvreté, et plus d'un jeune sur six est déjà sans emploi. Cette nouvelle coalition travaillera avec des milliers de partenaires des secteurs public, privé et social pour contribuer à la création d'une reprise de l'emploi inclusive.

Le Dr Mona Mourshed, PDG et fondatrice de Generation, commente : « La montée vers l'emploi était déjà un défi pour les personnes dont Generation s'occupe. Aujourd'hui, avec la pandémie mondiale qui dévaste des secteurs entiers et les moyens de subsistance des millions de personnes, la situation s'est considérablement aggravée. Nous pensons que nous pouvons relever ce défi et transformer fondamentalement les systèmes d'éducation en systèmes d'emploi et mettre en relation les personnes qui se heurtent à des obstacles systémiques importants pour travailler avec des opportunités qui changent leur vie. Nous sommes ravis que nos partenaires mondiaux partagent cette vision et, grâce à leurs généreux engagements, notre portée et notre impact peuvent s'accélérer, à un moment où cela compte le plus ».

Deborah Winshel, responsable mondiale de l'impact social chez BlackRock et présidente de la Fondation BlackRock, commente :

« L'accent mis par Generation sur l'élimination des obstacles à un emploi valorisant est conforme aux objectifs de la Fondation BlackRock, qui est de promouvoir des opportunités économiques équitables dans nos communautés. Nous sommes ravis de soutenir un partenaire déterminé, doté de plans de croissance ambitieux, pour aider un plus grand nombre de personnes à accéder à des carrières durables, »

Anne-Marie Frassica, directrice de Giving Back, McKinsey & Company, commente :

« Nous croyons que le travail peut transformer la vie des gens et de leurs communautés. Cette vision est incarnée dans notre fondation et notre soutien durable à Generation. Nous sommes ravis de nous associer à des entreprises fortes du secteur pour soutenir la mission et le travail de Generation. Notre contribution fournit des ressources flexibles et non limitées qui permettront à Generation de créer de plus grandes opportunités économiques pour ceux qui sont le plus touchés par la pandémie mondiale grâce à la reprise après la COVID. »

Kate Behncken, vice-présidente et directrice de Microsoft Philanthropies, commente :

« Les talents sont partout, mais pas les opportunités. Generation s'efforce de changer cela dans le monde en préparant et en plaçant les chômeurs et les sous-employés dans des carrières intéressantes. Le partenariat de Microsoft avec Generation va accélérer notre engagement collectif pour que chaque personne ait les compétences et la possibilité de réussir dans l'économie numérique. »

Rose Stuckey Kirk, responsable de la responsabilité sociale des entreprises, Verizon, commente :

« Grâce à notre plan d'entreprise responsable, Citizen Verizon, nous nous associons à Generation pour multiplier les initiatives qui aident les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir sur le marché du travail. Nous contribuons à construire une société plus inclusive et plus équitable et nous aidons à atteindre notre objectif de requalification et de perfectionnement d'un demi-million de personnes au cours des dix prochaines années. Nous sommes ravis de faire partie de cette coalition et de soutenir la vision de Generation, qui consiste à créer de nouvelles opportunités pour ceux qui sont confrontés à des disparités économiques et à un accès inégal aux outils qui les aideront à améliorer leurs compétences, leur éducation et leurs chances de prospérité économique. »

À propos de Generation

Generation est une organisation mondiale à but non lucratif qui transforme l'éducation en systèmes d'emploi pour préparer, placer et soutenir les gens dans des carrières qui changent leur vie et qui seraient autrement inaccessibles. Pour en savoir plus, consultez le site generation.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436802/Generation_Programme.jpg

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 10:41 et diffusé par :