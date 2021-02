Moody's Analytics arrive en tête dans quatre catégories et se classe au deuxième rang du rapport CeFProtm Fintech Leaders





Moody's Analytics a été classée première dans quatre des catégories du nouveau rapport 2021 Fintech Leaders de CeFPro (Center for Financial Professionals):

» n° 1: Risque bilanciel

» n° 1: Risque crédit

» n° 1: Risque modèles

» n° 1: Stress test

Ces victoires nous ont permis de nous hisser au 2e rang du Top 50 du classement général du rapport sur les écosystèmes, soit une avancée de 3 rangs par rapport à notre score de l'an dernier.

«Pour tous nos clients, faire face aux situations d'incertitude est un défi fondamental, indépendamment des aspects spécifiques de leur activité que nous soutenons. Il en était déjà ainsi avant la pandémie et c'est encore plus vrai maintenant, a déclaré Jacob Grotta, responsable des solutions bancaires chez Moody's Analytics. Nous sommes fiers que nos clients choisissent Moody's Analytics pour déceler et comprendre les sources de risque et leur permettre de prendre les meilleures décisions commerciales possibles. Nous sommes également très satisfaits de notre performance dans le rapport Fintech Leaders de cette année: notre deuxième rang au classement général confirme la valeur des solutions interconnectées de Moody's Analytics.»

«Moody's Analytics a réalisé une performance exceptionnelle, a déclaré Andreas Simou, directeur général de CeFPro. Le rapport Fintech Leaders de CeFPro est basé sur les réponses d'utilisateurs finals du secteur qui reflètent les différentes offres de Moody's Analytics dans plusieurs catégories.»

Pour établir le classement dans chaque catégorie, l'équipe de recherche et d'analyse de CeFPro a tout d'abord interrogé des professionnels de divers secteurs: finance, technologies, opérations, risque, juridique et conformité. Ont eu lieu ensuite les votes et les interviews de suivi par le comité consultatif des Fintech Leaders de CeFPro, suivis d'un examen final par le directeur général de CeFPro. Le classement général a été établi sur la base des voix obtenues dans chaque catégorie.

Pour en savoir plus sur le Center for Financial Professionals.

Ce succès renforce la reconnaissance du secteur pour Moody's Analytics qui a engrangé au total plus de 70 récompenses en 2020.

Moody's Analytics, Moody's et tous les autres noms, logos et icônes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques commerciales de Moody's Analytics Inc. ou de ses filiales. Les marques commerciales de tiers mentionnées dans le présent communiqué de presse appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics propose des services de veille financière et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d'entreprise de prendre plus rapidement de meilleures décisions. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre manière innovante d'appliquer les technologies aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, caractérisées par des outils de recherche, de données, de logiciels et des services professionnels, réunis pour offrir une expérience client sans faille. Grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients, nous sommes un vecteur de confiance au sein de milliers d'entreprises du monde entier. Pour en savoir plus sur Moody's Analytics, rendez-vous sur notre site web ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 06:05 et diffusé par :