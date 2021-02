Cognite remporte plusieurs contrats auprès de Statnett, gestionnaire de réseau public norvégien, en vue de délivrer une plateforme de contextualisation des données ainsi que des solutions numériques dans les domaines de la gestion intelligente des...





Cognite a remporté trois contrats auprès de Statnett, gestionnaire du système électrique norvégien, en vue de développer et délivrer une plateforme de contextualisation des données ainsi que des solutions numériques dans les domaines de l'analyse du système électrique et de la gestion intelligente des actifs.

En choisissant Cognite, Statnett bénéficie d'un accès à une technologie évolutive basée dans le cloud, qui aidera le gestionnaire de réseau à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de numérisation. La transition énergétique dépend en partie d'un solide réseau électrique, capable d'intégrer de nouvelles sources d'énergies renouvelables, et de gérer l'électrification croissante de la société. Les données contextualisées et libérées contribueront à alimenter cette transition.

« Ce partenariat renforce notre ambition consistant à adopter un processus décisionnel davantage axé sur les données. Nous développons des solutions numériques et les rendons disponibles pour nos activités clés, ce qui nous aidera à stimuler notre efficience, améliorer les délais de réponse à nos clients, et réduire les coûts », a déclaré Beate Sander Krogstad, vice-président exécutif de l'informatique chez Statnett.

Cognite et Statnett participent depuis deux ans à un projet de recherche et développement destiné à trouver des moyens plus adaptés et plus efficaces de demander et gérer des données dans le domaine du système électrique. La collaboration de R&D a mis en lumière le besoin d'une plateforme de contextualisation des données, une solution logicielle qui combine données et métadonnées issues de différents systèmes et sources.

Dans le cadre des contrats octroyés par Statnett, la plateforme DataOps industrielle de Cognite, Cognite Data Fusion, sera utilisée en tant que plateforme de données de Statnett. Plus de 50 sociétés industrielles à travers le monde, parmi lesquelles Hafslund E-CO, Aker BP et OMV, utilisent Cognite Data Fusion pour opérer et produire de manière plus intelligente, plus sûre et plus durable. Pour Statnett, Cognite Data Fusion fournira aux applications ainsi qu'aux analystes un accès facile aux données contextualisées, et permettra à Statnett de développer de nouvelles applications pertinentes en tête de la plateforme de contextualisation.

« Les solutions de Cognite permettent de numériser le secteur de l'électricité et des services publics, et Statnett sera désormais en mesure d'intégrer ces solutions à ses opérations. À l'heure du lancement de ce partenariat, je souhaite inviter les autres parties intéressées à nous contacter afin que nous explorions d'autres opportunités de collaboration », a déclaré John Markus Lervik, PDG de Cognite.

Analyse plus rapide, maintenance plus intelligente

Parmi les domaines dans lesquels les solutions de Cognite seront utilisées figure l'analyse du système électrique (Power System Analysis, PSA). À l'heure où l'électrification de la société s'accélère, les gestionnaires de réseau tels que Statnett doivent être en mesure de raccorder les nouveaux systèmes de production électrique et les consommateurs au réseau, de manière sécurisée et efficace. Afin de traiter les applications de raccordement au réseau, les analystes doivent examiner de grandes quantités de données afin de déterminer si le réseau doit être modernisé pour gérer la charge accrue.

Grâce à toutes les informations pertinentes nécessaires pour traiter les applications de raccordement au réseau accessibles dans un site, les analystes de Statnett peuvent plus efficacement traiter les applications de raccordement au réseau. Ceci permettra d'harmoniser les flux de travail de Statnett, et permettra au gestionnaire de réseau d'aider ses clients tout au long du processus de raccordement.

Cognite fournira également une technologie destinée à la gestion intelligente des actifs (Smart Asset Management, SAM). Aujourd'hui, Statnett procède à la maintenance régulière des transformateurs, lignes électriques, sous-stations à isolation gazeuse et autres composants qui font partie du réseau électrique. Grâce à un accès amélioré à des données contextualisées dans Cognite Data Fusion, Statnett est en mesure de mieux déterminer l'état des différents composants ainsi que leur évolution au fil du temps.

L'offre de contrat de Cognite a reçu la note globale la plus élevée dans le cadre du processus ouvert de demande de propositions (DDP). L'offre de Cognite a présenté un niveau élevé d'expertise, et a répondu aux exigences techniques et de sécurité de Statnett.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) industriels qui soutient la transformation numérique axée sur les données à grande échelle des secteurs à actifs lourds à travers le monde. Notre principal produit, Cognite Data Fusion (CDF), est une plateforme de contextualisation et d'opérations de données industrielles, qui place les données brutes dans le contexte industriel du monde réel, en offrant la création rapide de solutions et d'applications à grande échelle. CDF permet aux sociétés possédant des données OT/IT/ET contextualisées de développer des solutions qui augmentent la sécurité, la durabilité, l'efficience et la génération de revenus. Rendez-nous visite sur www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter @CogniteData ou sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cognitedata

