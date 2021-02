Pomelo Santé lance une nouvelle solution pour la vaccination contre la COVID-19





MONTRÉAL, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En plein déploiement du vaccin contre la COVID-19, le fournisseur de logiciels de gestion des soins de santé et d'engagement des patients Pomelo Santé a lancé son nouveau système de gestion des vaccinations à travers l'Amérique du Nord.



Destiné à simplifier la distribution des vaccins, le logiciel a rapidement été adopté par des cliniques privées, des hôpitaux et des entités gouvernementales au Canada et aux États-Unis. Grâce à des fonctionnalités essentielles telles que la prise de rendez-vous multiples, les rappels automatisés et la communication sécurisée, les pharmaciens et les cliniciens peuvent optimiser l'adhésion afin de garantir une immunisation complète en automatisant le processus, tout en respectant les directives de distanciation sociale et en offrant une solution simple et complète aux patients.

Yan Raymond-Lalande, PDG et cofondateur, explique : « Avant même que le vaccin contre la COVID-19 ne soit en production, nous nous sommes mis au travail pour élaborer une solution sur mesure. Nous savions que les professionnels des soins de santé auraient besoin d'un système simplifié et centralisé afin de les aider à faire face aux prochaines vagues de vaccination. Nous avons également compris très tôt les difficultés liées à l'adhésion aux vaccins multidoses et la nécessité pour les patients de bénéficier d'une expérience simple tout au long du processus, et pas seulement au stade de la prise de rendez-vous. »

Conformément à la philosophie de l'entreprise qui consiste à améliorer l'accès aux soins de santé, le logiciel de vaccination contre la COVID-19 de Pomelo Santé a été conçu pour être un système efficace et fiable à chaque étape du processus de vaccination. En plus d'aider les cliniciens à faciliter le déploiement des vaccins, le système de gestion COVID-19 de Pomelo aide également au suivi des vaccinés en facilitant le contrôle et le signalement des effets indésirables potentiels.

À propos de Pomelo Santé

Pomelo Santé (anciennement Chronometriq) a été fondé en 2012 dans le seul but d'améliorer l'accès aux soins de santé. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Boston, c'est l'une des entreprises de logiciels de santé qui connaît la plus forte croissance, offrant une plateforme complète de produits destinés à améliorer la productivité des cliniques, leur efficacité et la communication avec les patients.

Demandes médias

Christine Joly | Directrice du marketing

media@pomelohealth.io

1-888-420-8584 #4

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 09:00 et diffusé par :