La Banque Scotia rejoint l'Alliance pour la diversité dans le hockey pour soutenir sa mission d'éradiquer le racisme systémique du hockey





TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui une entente de parrainage avec l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) pour faire avancer la mission collective d'éradiquer le racisme systémique du hockey.



En tant que partenaire fondateur, la Banque Scotia aidera l'ADH à offrir une programmation locale visant à changer la face et la culture du sport à tous les niveaux. La Banque Scotia collaborera aussi avec des partenaires existants - au-delà du hockey - pour introduire les recommandations de l'ADH et utiliser son influence comme vecteur de changement.

« La Banque Scotia compte améliorer l'ouverture dans le hockey pour faire en sorte que les futures générations de joueurs d'origines diverses se voient représentées dans ce sport », déclare Laura Curtis Ferrera, chef du Marketing à la Banque Scotia. « En tant que banque officielle et exclusive de l'Alliance pour la diversité dans le hockey, nous croyons que la Banque Scotia détient une position unique pour aider l'ADH à accomplir sa mission d'éradiquer le racisme systémique de ce sport. »

L'ADH a été créée en juin 2020 par neuf joueurs actifs et anciens joueurs de la LNH, tous issus de minorités.

« L'Alliance pour la diversité dans le hockey se réjouit que la Banque Scotia appuie notre vision d'éradiquer le racisme de ce sport que nous aimons et chérissons tous », déclare Akim Aliu, ancien joueur de la LNH et membre fondateur de l'ADH. « Comme jeune joueur, j'avais une chance de réussir dans le hockey et dans la vie grâce à toutes les personnes qui me soutenaient. L'annonce de la Banque Scotia apporte exactement ce genre de soutien et contribuera de façon concrète à la vie des jeunes joueurs d'aujourd'hui. »

« L'Alliance pour la diversité dans le hockey apprécie la volonté de la Banque Scotia d'initier des enfants noirs, autochtones et de couleur au hockey et de les aider à surmonter les barrières comme le coût élevé de l'équipement et l'absence de programmes dans certaines collectivités », explique Wayne Simmonds, attaquant des Maple Leafs de Toronto et membre fondateur de l'ADH. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec elle sur des initiatives pour soutenir les jeunes joueurs de couleur dans leur expérience sportive, à partir du moment où ils enfilent des patins jusqu'au jour où - pour certains - ils joueront ou entraîneront pour la LNH. »

Peu de temps après sa création, l'Alliance a publié sa promesse (en anglais seulement) de guider la LNH et les autres ligues de hockey de tous les niveaux par de la sensibilisation et des formations anti-discrimination, l'établissement d'objectifs de recrutement et d'approvisionnement, et la mise sur pied d'initiatives locales pour les jeunes noirs, autochtones et de couleur. Les membres ont participé à une pause de deux jours des séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH, moment où l'ADH a dirigé une discussion et une réflexion concernant les actes de violence raciste dans la société et la discrimination dans le sport. La Banque Scotia appuie la promesse de l'ADH.





L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'une des nombreuses façons dont la Banque Scotia montre son attachement à la diversité dans le hockey. À ce jour, la Banque a investi dans les initiatives suivantes :

Par l'intermédiaire de Hockey Canada , la Banque Scotia a donné 350 000 $, en partenariat avec l'ADH, au Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada, qui offre des subventions pour les Canadiens admissibles qui sont inscrits auprès d'une association sanctionnée par Hockey Canada pour la saison 2020-2021. La contribution de la Banque Scotia apporte un soutien direct aux candidats qui s'identifient comme membres d'une minorité visible.

, la Banque Scotia a donné 350 000 $, en partenariat avec l'ADH, au Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada, qui offre des subventions pour les Canadiens admissibles qui sont inscrits auprès d'une association sanctionnée par Hockey Canada pour la saison 2020-2021. La contribution de la Banque Scotia apporte un soutien direct aux candidats qui s'identifient comme membres d'une minorité visible. Le thème de la Journée du hockey au Canada Banque Scotia de 2021 sur les ondes de Sportsnet est l' inclusion. La diffusion continue de 12,5 heures, qui aura lieu en direct le 13 février dès 12 h 30 (HE) ou 9 h 30 (HP), souligne l'importance de faire du hockey un sport accueillant et accessible pour tous, peu importe l'ethnicité, la religion, le sexe, les capacités ou l'orientation sexuelle.

La diffusion continue de 12,5 heures, qui aura lieu en direct le 13 février dès 12 h 30 (HE) ou 9 h 30 (HP), souligne l'importance de faire du hockey un sport accueillant et accessible pour tous, peu importe l'ethnicité, la religion, le sexe, les capacités ou l'orientation sexuelle. La Fête du hockey féminin de la Banque Scotia revient cette année sous la forme d'un sommet virtuel, le 7 mars 2021, et sera ouverte à toutes les filles de 7 à 14 ans partout au Canada . Le sommet mettra en vedette des conférenciers inspirants ainsi qu'un mur interactif et une cabine photo sur la promesse de l'ADH, où les jeunes filles pourront signer leur nom et partager leur engagement personnel à rendre le hockey plus inclusif, accessible et sûr pour tout le monde.

. Le sommet mettra en vedette des conférenciers inspirants ainsi qu'un mur interactif et une cabine photo sur la promesse de l'ADH, où les jeunes filles pourront signer leur nom et partager leur engagement personnel à rendre le hockey plus inclusif, accessible et sûr pour tout le monde. En partenariat avec l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin, l'équipe Banque Scotia (en anglais seulement) de Calgary participera à la Tournée Secret® Dream Gap 2021, poursuivant ainsi l'appui continu de la Banque Scotia pour le hockey féminin.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal et parraine Hockey Canada et l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez le clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de l'Alliance pour la diversité dans le hockey

L'Alliance pour la diversité dans le hockey a été fondée par des joueurs de couleur de la LNH pour créer une plateforme visant à mettre fin au racisme et à l'intolérance dans le hockey. À la fois inspirés et choqués par les événements à travers l'Amérique du Nord à la suite de la mort de George Floyd en 2020, et puisant dans leur propre expérience, ces joueurs ont rapidement réalisé qu'ils pouvaient mobiliser de l'attention et des ressources pour lutter contre le racisme et l'intolérance qu'eux-mêmes, et de nombreux autres, ont vécus au cours de leur vie et de leur carrière.

