ExOne lance, en partenariat exclusif avec Rapidia, l'imprimante 3D métal la plus rapide et la plus sûre au monde

La société ExOne (Nasdaq:XONE), leader mondial des imprimantes 3D industrielles pour le sable et les métaux utilisant la technologie de jet de liant, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'imprimante ExOne Metal Designlab et du four de pointe X1F dans le cadre d'un partenariat exclusif avec Rapidia, une société technologique basée à Vancouver, au Canada, et fondée par Dan Gelbart.

Les commandes sont traitées dès aujourd'hui, l'imprimante et le four du système seront livrés au cours du deuxième trimestre.

En vertu de ce partenariat stratégique, ExOne dispose d'un droit de premier refus pour la participation majoritaire dans Rapidia, et Gelbart deviendra désormais conseiller technologique d'ExOne.

Gelbart est un ingénieur électricien, cofondateur d'entreprises telles que Creo, Inc, une société de technologie laser vendue en 2005 à Kodak pour un milliard de dollars, et Kardium, une entreprise de matériel médical. Il a obtenu 135 brevets américains pour des inventions qui vont de la technologie de suivi des paquets au traitement de la fibrillation auriculaire. Sa célébre série YouTube sur le prototypage est enseignée dans plusieurs universités.

La technologie d'impression 3D en deux étapes de Rapidia, développée sur plusieurs années et présentée pour la première fois en 2019, a été la première à permettre aux pièces métalliques et de céramique avec liant à base d'eau de passer directement d'une imprimante à un four, sans passer par une étape de déliantage. Une efficacité rendue possible grâce à HydroFuse, une pâte innovante à base d'eau contenant des poudres de métal ou de céramique, qui ne nécessite pas d'étape de déliantage avant le frittage final. Deux matériaux sont actuellement proposés : les aciers inoxydables 17-4PH et 316L, d'autres métaux et céramiques suivront bientôt.

Les équipes d'ExOne et de Rapidia collaborent à l'amélioration des systèmes et des processus afin de mettre sur le marché cet authentique Print Today, Parts Tomorrowtm , et prévoient d'autres d'innovations. Le nouveau four de pointe X1F, d'un volume utile d'environ 10 litres, sera également proposé dans toute la gamme des imprimantes ExOne avec un liant pour une impression par jet d'encre, constituant ainsi un complément idéal aux imprimantes Innovent+ ou InnoventPro 3L ou 5L.

« Nous sommes très heureux de nous associer à ce visionnaire qu'est Dan Gelbart et à l'équipe technologique de Rapidia pour proposer le nouveau four ExOne Metal Designlab et X1F », a déclaré John Hartner, CEO d'ExOne. « Cette technologie est une innovation offrant un véritable gain de temps et qui vient compléter le portefeuille d'ExOne. Désormais, les chercheurs, les éducateurs et les concepteurs industriels pourront éviter des jours d'attente et produire des pièces de haute qualité sans les contraintes des pièces qui nécessitent un déliantage traditionnel ».

« Nous avons entrepris le développement d'un système simple et écologique qui permet de créer du jour au lendemain les pièces les plus robustes et les plus complexes », a ajouté Dan Gelbart, fondateur de Rapidia. « Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous appuyer sur l'équipe de marketing et de vente d'ExOne pour aider les clients du monde entier à profiter des avantages de notre technologie révolutionnaire. J'attends également beaucoup de l'innovation pour parvenir à combiner les connaissances techniques approfondies des deux entreprises. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent imprimer en 3D des pièces complexes sans aucune limitation d'épaisseur pour les pièces solides et produire des pièces à haute résistance du jour au lendemain ».

Une véritable innovation : Print Today, Parts Tomorrowtm

La plupart des autres technologies d'impression 3D avec liant métallique nécessitent trois étapes (impression, déliantage et frittage), ou bien une impression 3D suivie d'un déliantage thermique très lent dans le four de frittage. Chaque méthode prend généralement de 3 à 5 jours pour produire une pièce finale et comporte des contraintes liées à l'épaisseur de la pièce, afin que celle-ci puisse brûler correctement les liants polymères. Ces systèmes limitent souvent les pièces à une épaisseur de 5 à 10 mm, limitant également la résistance finale et les applications de la pièce finale.

En revanche, la pâte HydroFuse élaborée par Rapidia remplace 98 % du liant par de l'eau, qui en s'évaporant à l'impression permet ainsi une véritable technologie : Print Today, Parts Tomorrowtm. Cette technologie supprime également la limitation de l'épaisseur maximale des pièces. La nouvelle imprimante ExOne Metal Designlab peut imprimer du métal 100 % solide de n'importe quelle épaisseur, obtenant ainsi des pièces d'une résistance maximale adaptées à de nombreuses applications exigeantes en matière de préproduction et d'utilisation finale.

L'imprimante ExOne Metal Designlab concurrencera directement d'autres systèmes d'impression 3D avec liant métallique, tels que le Desktop Metal Studio System 2 et le Markforged Metal X.

Pour de plus amples informations sur l'imprimante ExOne Metal Designlab et le four de pointe X1F, ou pour contacter un représentant commercial, veuillez consulter le site www.exone.com/metaldesignlab.

À propos d'ExOne

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D avec un liant pour une impression par jet d'encre. Depuis 1995, nous nous sommes donné pour mission de fournir des imprimantes 3D puissantes capables de résoudre les problèmes les plus difficiles et permettant à des innovations de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre, notamment les métaux, les céramiques, les composites et le sable, en pièces de précision, en moules et noyaux de fonderie et en solutions d'outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour économiser du temps et de l'argent, réduire les déchets, améliorer leur souplesse de fabrication et fournir des conceptions et des produits autrefois encore impossibles. En tant que siège de la première équipe mondiale d'experts en jet de liant, ExOne fournit également des services spécialisés d'impression 3D, notamment la production à la demande de pièces vitales pour une mission, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. Pour en savoir plus sur ExOne, consultez le site www.exone.com ou connectez-vous sur Twitter à l'adresse @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreentm.

