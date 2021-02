Le ministre Guilbeault tient une réunion avec des ministres pour discuter de la diversité des contenus en ligne





L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a discuté de priorités communes avec les ministres australien, finlandais, français et allemand

GATINEAU, QC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'accès à un contenu diversifié, avec des perspectives et des points de vue différents, permet des débats publics sains et informés, favorise l'inclusion sociale et encourage la compréhension entre les pays, les cultures et les communautés. Cette diversité des contenus est particulièrement importante dans notre monde en ligne, car c'est la clé pour s'assurer que les sociétés sont démocratiques et fortes.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a tenu une vidéoconférence aujourd'hui avec Paul Fletcher, ministre des Communications, de l'Infrastructure urbaine, des Villes et des Arts (Australie); Annika Saarikko, ministre des Sciences et de la Culture (Finlande); Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture (France); et Günter Winands, sous-ministre d'État de la Culture et des Médias (Allemagne).

Les ministres ont discuté de l'importance de promouvoir un écosystème d'information en ligne sain de sorte que les citoyens pourront découvrir des contenus électroniques diversifiés, et y accéder. De plus, les dirigeants souhaitent accroître la résilience contre la désinformation et favoriser la cohésion sociale. Ils ont également parlé de priorités communes, comme veiller à ce que les organes de presse soient équitablement rémunérés lorsque leur contenu est partagé en ligne.

Le ministre Guilbeault et ses homologues ont exprimé leur appui soutenu à l'égard d'un groupe de travail multipartite dirigé par le Canada voué à l'élaboration de principes directeurs internationaux sur la diversité des contenus en ligne. Les principes directeurs offriront le cadre d'une collaboration entre les gouvernements, la société civile et les organismes du secteur privé et ils serviront de base pour forger un consensus mondial dans cet espace.

Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et, par extension, la collaboration internationale pour la diversité des contenus en ligne.

