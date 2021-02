SoftServe acquiert le statut d'Expert en IA de documents, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage





SoftServe, autorité numérique de premier plan, société de consultance et partenaire Google Cloud de référence, s'est vu attribuer le statut d'Expert en IA de documents, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. Cette expertise renforce l'expérience technique de SoftServe dans l'extraction de renseignements à partir de données textuelles et de documents en utilisant l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine (AM).

« Nos compétences en matière d'IA/AM appliquées aux cas d'utilisation de l'IA par les clients permettent aux entreprises de scanner, analyser, et comprendre efficacement leurs documents, tout en réduisant les coûts liés à la saisie ainsi qu'à la collecte manuelles de données », a déclaré Andrew Greene, vice-président associé des Partenariats et alliances cloud chez SoftServe. « Nous aidons les clients à extraire des renseignements clés, afin de mieux comprendre la valeur de leurs documents, en simplifiant les données non structurées grâce à la reconnaissance optique de caractères, ainsi qu'à la technologie Cloud Natural Language de Google Cloud. »

L'expertise en IA de documents de Google Cloud est attribuée aux partenaires qui démontrent leur capacité à tirer parti d'une suite d'outils de traitement de documents permettant de numériser (scanner), pré-traiter, classer et extraire des entités textuelles à partir de documents. Grâce à Google Cloud Document AI, les entreprises améliorent leur efficience opérationnelle en automatisant le processus d'extraction de données structurées à partir de documents non structurés, et rendent en toute sécurité ces informations accessibles et utiles pour les applications d'entreprises clientes et les utilisateurs.

Les entreprises peuvent transformer les données extraites de documents en renseignements exploitables en combinant la puissance de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive de Google Cloud, afin de générer des renseignements commerciaux qui facilitent des décisions plus intelligentes. Rendez-vous sur la page des partenaires Google Cloud de SoftServe pour commencer dès aujourd'hui.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

