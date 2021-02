Exasol classée meilleure de sa catégorie dans 10 mesures selon le rapport ADI 2021 de Dresner





Pour la quatrième année consécutive, Exasol, la base de données analytique a été reconnue « Overall Leader » pour les modèles de marché expérience utilisateur et crédibilité fournisseur selon le rapport Wisdom of Crowds® 2021 Analytical Data Infrastructure (ADI) de Dresner Advisory Services. Exasol a également obtenu une fois de plus un score de recommandation parfait . 100 % des clients d'Exasol ayant participé au rapport recommanderaient sa base de données analytique. Un placement élevé dans le quadrant supérieur droit confirme que les clients perçoivent une forte valeur et accordent une grande confiance à Exasol.

De plus, Exasol a également été classée meilleure de sa catégorie dans 10 mesures différentes, notamment la fiabilité de la technologie, le support technique, la réactivité et l'intégrité.

L'étude de marché ADI 2021 de Dresner fournit une image détaillée des perceptions, des intentions et des réalités associées aux choix des plateformes ADI (Analytical Data Infrastructure, infrastructure d'analyses de données). Le rapport examine les préférences du marché pour les plateformes ADI, notamment les priorités en matière de déploiement et de licence, les types de données, la modélisation et la gestion des données associées à l'ADI et les priorités liées à la préparation et au chargement des données. Il traite également des principaux choix en matière de développement et de déploiement d'ADI, ainsi que des interfaces ADI et des fonctionnalités analytiques.

« Nous tenons à féliciter Exasol pour avoir conservé un score de recommandation parfait auprès des clients pour la quatrième année consécutive et pour avoir obtenu le meilleur score dans 10 catégories mesurant la valeur client, ce qui démontre que sa plateforme est valorisée par ses clients », a déclaré Howard Dresner, fondateur et directeur de la recherche chez Dresner Advisory Services. « Les chefs d'entreprise et les responsables informatiques ont plus que jamais besoin de systèmes d'infrastructure d'analyses de données robustes afin d'offrir une valeur commerciale en cette période sans précédent. »

Selon le rapport ADI de Dresner, les cas d'utilisation liés à la veille économique (BI pour Business Intelligence), les rapports commerciaux et les tableaux de bord tout particulièrement, ont été classés comme priorité absolue pour les plateformes ADI. L'appétit pour les cas classiques d'utilisation liés à la BI ne cesse d'augmenter, alors que la performance se place en tête des priorités des plateformes ADI en 2021. Les capacités des bases de données en mémoire sont également une priorité importante pour plus de 50 % des répondants, et les modèles de base de données orientées colonnes dépassent ceux des bases de données orientées lignes en matière d'organisation des données analytiques.

Le rapport a également révélé que la majorité des entreprises privilégient un déploiement dans le cloud plutôt qu'un logiciel sur site, mais les logiciels sur site ne disparaîtront pas de sitôt. Cela représente toujours une priorité pour 40 % des entreprises. Selon le rapport, les choix des répondants sont dictés par des cas d'utilisation, certains étant plus adaptés aux services cloud et d'autres aux déploiements sur site. Par conséquent, de nombreux centres d'achat travaillent avec des modèles de déploiement hybrides destinés aux plateformes ADI, une préférence qui s'accroît avec la taille de l'entreprise.

« Nous sommes une entreprise orientée client et nos clients ont validé notre travail quotidien en nous attribuant un score élevé », a déclaré Aaron Auld, PDG d'Exasol. « Conserver un score de recommandation parfait pour la quatrième année consécutive est tout ce que nous pouvons espérer et le minimum pour nous-mêmes. Je suis incroyablement fier de l'équipe d'Exasol et de la façon dont elle emploie toute son énergie à aider nos clients dans leur parcours analytique. Nos résultats remarquables dans le rapport Dresner en témoignent. »

Pour lire le rapport complet, Visitez notre page Dresner ADI 2021

FIN

À propos d'Exasol

La base de données analytique à haute performance d'Exasol est conçue pour s'exécuter plus rapidement que toute autre base de données, offrant des performances, une évolutivité et une facilité d'utilisation de niveau supérieur. Elle analyse des milliards de lignes en quelques secondes ; exécute des analyses à haute performance en toute sécurité dans le cloud ou sur site ; effectue des analyses sans friction avec indexation automatique optimisant automatiquement les performances et permet d'obtenir un prix transparent pour les analyses de données.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site :www.exasol.com

À propos de Dresner Advisory Services, LLC

Dresner Advisory Services est une entreprise créée par Howard Dresner, un analyste, auteur, conférencier et conseiller d'affaires indépendant. Dresner Advisory Services, LLC se concentre sur la création et le partage d'un leadership éclairé en matière de veille économique (BI pour Business Intelligence) et d'autres domaines apparentés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 11:55 et diffusé par :