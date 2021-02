Midland identifie de nouvelles cibles sur Mythril et recommence les travaux géophysiques et le forage





MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la reprise des travaux d'exploration sur son projet Mythril de Cu-Mo-Au-Ag détenu à 100% par Midland et localisé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, Québec. En 2018, Midland avait découvert Mythril par prospection et conclu un placement stratégique au printemps 2019 avec BHP Billiton Canada Inc. pour un total de $ 5,85 millions pour l'exploration pour du cuivre au Québec.



La zone Mythril (Cu-Mo-Au-Ag) découverte par prospection en 2018 consiste en une série d'indices et de champs de blocs minéralisés sub-en-place et d'indices de Cu-Mo-Au-Ag sur une distance de plus de 3 kilomètres. Une campagne de forage au diamant qui avait été effectuée en 2019 avait rapporté jusqu'à 1,07 % Cu, 0,37 g/t Au, 8,87 g/t Ag (1,41 % éq.Cu*) sur 12,55 mètres dans le sondage MYT-19-06 (voir le communiqué de presse de Midland du 16 mai 2019).

*Prix des métaux utilisés pour calculer la teneur en éq.Cu : Au : 1 285 $/oz, Cu 2,77 $/lb, Ag 15 $/oz, Mo 10,90 $/lb. Une récupération de 100 % des métaux est présumée.

Ce nouveau programme d'exploration pour 2021 consistera en des travaux géophysiques (PP) dans le secteur de l'indice Cu-Mo de Faramir découvert en 2019, des travaux de prospection ainsi que la réalisation d'un programme de forage au diamant sur des cibles générées par un nouveau modèle-3D sur la zone Mythril.

Levé géophysique PP à compléter sur l'indice Cu-Mo Faramir

Durant l'hiver 2020, un levé de polarisation provoquée pôle-dipôle (n=20), permettant d'investiguer plus profondément, avait été initié dans le secteur de la faille de l'indice Faramir, pour identifier des anomalies de chargeabilité (PP) qui indiqueraient la partie plus minéralisée du système à Cu-Mo. Le levé avait été réalisé à environ 50% car il avait été interrompu en raison de la crise de la COVID-19.

Sur ce levé, la ligne PP située la plus au sud-est indique une anomalie de chargeabilité profonde dans la zone de faille qui pourrait représenter une portion plus minéralisée du système. La partie restante du levé PP et totalisant environ 20 kilomètres, sera complétée à l'hiver 2021 en préparation pour du forage possible à l'été 2021.

L'indice Faramir est un nouvel indice de cuivre-molybdène, qui a donné une moyenne de 0,17 % Cu provenant de 4 échantillons choisis, et jusqu'à 0,34 % Cu, avec des teneurs localement anomales en molybdène (jusqu'à 0,02 % Mo). L'indice consiste en des disséminations de chalcopyrite dans un granite très altéré et fortement injecté de veines de quartz, chlorite, ankérite et épidote. L'indice semble associé à une faille fragile tardive orientée nord-ouest / sud-est qui est clairement visible sur les données aéromagnétiques régionales. Un total de 22 blocs de granitoïdes minéralisés en chalcopyrite ont également été découverts dans les environs (blocs Boromir). Ces blocs sont fortement altérés et injectés d'intenses réseaux de veines (quartz, chlorite, épidote, ankérite). Ils ont titré une moyenne de 0,12 % Cu avec jusqu'à 0,45 % Cu (éch. S410734), en échantillons choisis. Ces blocs sont très similaires à l'indice Faramir et sont dispersés sur une zone d'environ 1 kilomètre par 500 mètres. Ils sont interprétés comme provenant de la même zone de faille que l'indice Faramir. Ces nouveaux indices et blocs sont considérés comme la partie externe (altération propylitique) d'un système magmatique-hydrothermal.

Nouvelles cibles du Modèle-3D et campagne de forage (2 500 m) à venir en 2021

Au cours de l'année, un modèle géologique 3D de la minéralisation du secteur principal du projet Mythril a été réalisé sur la plateforme Leapfrog au cours des derniers mois pour mieux comprendre les contrôles du système minéralisé de Mythril.

La modélisation de l'enveloppe de la minéralisation a été utilisée pour comprendre à quels endroits de la minéralisation à Cu-Au-Mo-Ag additionnelle pourrait être découverte. De plus, l'étude des relations entre la géologie, l'altération, et la géophysique a permis d'identifier de nouvelles cibles de forages. Certaines de ces cibles consistent en des zones non-testées où des contextes géologiques et géophysiques favorables ont été identifiés. Ces contextes incluent des anomalies PP de hausses de chargeabilité et /ou des anomalies magnétiques près du contact sud avec l'unité de conglomérats. D'autres cibles générées consistent en des extensions possibles des enveloppes minéralisées à hautes teneurs.

Midland finalise actuellement les détails et la logistique d'une campagne de forage totalisant plus de 2 500 mètres et qui est planifiée pour débuter en juin 2021.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation, SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

