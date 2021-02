LiveRamp va acquérir DataFleets pour permettre la collaboration de nouvelle génération autour de données distribuées





LiveRamp® (NYSE : RAMP), la principale plateforme de connectivité de données, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir DataFleets, une plateforme de données cloud qui permet d'unifier les données en silos sans déplacer les données ni compromettre leur confidentialité. Cette acquisition permet à LiveRamp de renforcer ses capacités de protection des données et d'offrir à ses clients de meilleures options d'accès et de contrôle des données. En outre, l'accord ouvre de nouveaux cas d'utilisation ainsi que de nouveaux marchés pour la collaboration autour de données distribuées via la solution LiveRamp Safe Haven.

Avec la croissance exponentielle des données, les entreprises évaluent constamment la meilleure façon d'accéder aux données et de les exploiter au mieux pour stimuler la croissance et l'innovation. Indépendamment de la taille, du secteur ou de la zone géographique, chaque entreprise essaie d'élaborer une stratégie de données pour un avantage concurrentiel. Toutefois, les réglementations de confidentialité et les considérations de sécurité renforcées limitent souvent la manière dont on peut utiliser ou analyser les données. Tirant parti de plusieurs technologies de confidentialité mathématiques avancées, DataFleets propose des produits qui unifient les données distribuées à des fins de collaboration et d'analyse sans déplacer les données brutes au-delà du pare-feu d'une entreprise. Certains outils de confidentialité anciens et existants n'offrent qu'un ensemble limité d'opérations et de capacités qu'ils peuvent gérer en toute sécurité. Désormais, grâce à la technologie DataFleets, les entreprises peuvent accéder à un ensemble moderne et riche d'outils de protection des données configurables en fonction de leurs besoins spécifiques. La technologie d'apprentissage fédéré de DataFleets permet d'analyser les données par-delà les architectures fragmentées qui les cloisonnent, comme si elles étaient toutes regroupées en un seul endroit. En termes simples, DataFleets garde les données privées utiles et les données utiles privées.

« Cette acquisition transformatrice combine la vaste expertise en confidentialité et la plateforme largement adoptée de LiveRamp avec la technologie révolutionnaire de DataFleets, ce qui libère une valeur considérable pour l'ensemble de l'écosystème », a déclaré Anneka Gupta, présidente et responsable des produits et des plateformes chez LiveRamp. « Ensemble, nos capacités combinées ouvriront la voie à la prochaine génération de technologie de confidentialité, serviront de base à notre plateforme et nos produits, et renforceront notre engagement à offrir aux entreprises une utilisation sûre et facile des données, où que ces dernières se trouvent. »

Avec l'ajout de DataFleets, LiveRamp étendra encore sa capacité à répondre à l'évolution des demandes du marché en appuyant ses capacités différenciées sur quatre piliers fondamentaux :

Libérer l'accès aux données?Les données propriétaires sont disponibles pour analyse sans avoir à être déplacées

Technologie de préservation de la vie privée?Les de résolution d'identité et de travail en collaboration entre les ensembles de données distribuées sont pris en charge sans compromettre la confidentialité ou la sécurité

Connectivité étendue et globale?Des connexions plus profondes sont activées sur des ensembles de données autrefois cloisonnés par des infrastructures, des secteurs et des zones géographiques

Contrôle total?Les clients LiveRamp gardent un contrôle constant sur leurs données tout en collaborant et peuvent choisir la bonne approche et le bon niveau de protection des données pour répondre à leurs besoins commerciaux

DataFleets offre aux clients de Safe Haven des options plus flexibles pour la collaboration autour des données distribuées et permet des analyses de cas d'utilisation protégeant la confidentialité pour de nouveaux secteurs tels que la santé et les services financiers. En outre, DataFleets aide les produits et solutions de LiveRamp à s'adapter à d'autres juridictions avec une confidentialité intégrée à leurs couches d'infrastructure, ce qui permet aux clients de se conformer à l'évolution des réglementations en matière de confidentialité dans le monde entier.

« Avec l'ajout de la technologie de DataFleets et avec son équipe très expérimentée d'experts du secteur, LiveRamp est maintenant encore mieux positionné pour renforcer ses capacités à travers les zones géographiques et les industries », a ajouté Warren Jenson, président et directeur financier de LiveRamp. « Cette transaction qui soutiendra l'expansion des offres de LiveRamp dans toute l'Europe, en Asie-Pacifique et sur le marché latino-américain en 2021 nous aidera à nous propulser dans de nouveaux secteurs adressables tels que la santé et les services financiers, où la combinaison de DataFleets et de LiveRamp engendrera de précieux cas d'utilisation. »

David Gilmore, PDG de DataFleets, a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre l'équipe LiveRamp et de continuer à mettre en oeuvre notre vision commune d'aider les entreprises à unifier les données pour dégager une valeur maximale, tout en préservant la confidentialité et le contrôle des consommateurs. Les synergies sont fortes et, ensemble, nous pouvons aider les entreprises mondiales à éliminer les obstacles à l'accès et à l'utilisation des données pour favoriser les éclairages et l'innovation dans leurs activités. »

Pour en savoir plus sur l'acquisition de DataFleets par LiveRamp, veuillez consulter le site : https://liveramp.com/blog/liveramp-to-acquire-datafleets.

Impact financier et clôture

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre fiscal de LiveRamp. La transaction ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur les résultats financiers de LiveRamp pour 2021.

L'ajout de DataFleets étend le leadership de LiveRamp en matière de collaboration autour de l'identité et des données préservant la confidentialité, générant une forte croissance et une valeur pour les actionnaires de LiveRamp.

Résultats du troisième trimestre 2021

Dans un communiqué de presse distinct publié aujourd'hui, la société a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021. LiveRamp organisera une téléconférence aujourd'hui à 13h30 (heure du Pacifique) pour discuter de la transaction ainsi que de ses résultats financiers du troisième trimestre 2021.

À propos de LiveRamp

LiveRamp est la principale plateforme de connectivité des données conçue pour une utilisation sûre et efficace des données. Optimisée par des capacités essentielles de résolution d'identité et un réseau inégalé, la plateforme LiveRamp permet aux entreprises et à leurs partenaires de mieux se connecter, contrôler et activer les données pour transformer l'expérience client et générer des résultats commerciaux plus précieux. L'infrastructure entièrement interopérable et neutre de LiveRamp offre une adressabilité de bout en bout pour les plus grandes marques, agences et éditeurs du monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.LiveRamp.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

