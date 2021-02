Aroma Bit obtient un financement d'investissement en capital de la part des sociétés Epson X Investment, Kyocera et TechAccel Ventures





Aroma Bit, Inc., (directeur représentant et chef de la direction : Shunichiro Kuroki, siège social : Chuo-ku, Tokyo), société qui développe et commercialise des capteurs d'imagerie d'odeur compacts ainsi que différents services innovants connexes, a attribué des actions supplémentaires à plusieurs tiers. Ce financement a pour objectif d'acquérir les fonds de croissance nécessaires aux futures améliorations des fonctionnalités des capteurs d'odeur compacts, au développement de capacités de production de masse, au développement de l'entreprise, etc. Le fonds EB-GB Limited Partnership financé par Epson X Investment Corporation (directeur représentant : Yasunori Ogawa, siège social : Chiyoda-ku, Tokyo), Kyocera Corporation (président : Hideo Tanimoto, siège social : Kyoto City, Kyoto), et le fonds TechAccel investment limited partnership 1 [fonds géré par TechAccel Ventures, LLC (directeur fonctionnel : Masatoshi Ohba, siège social : Minato-ku, Tokyo)] sont les partenaires d'investissement qui participent à ce nouvel investissement en capital.

Aroma Bit, Inc. : http://www.aromabit.com

Objet et contexte de l'investissement d'augmentation du capital : Soutien à l'accélération de la production de masse des capteurs d'odeur compacts, et développement du marché des capteurs d'odeur numériques

Aroma Bit a créé le premier capteur d'imagerie d'odeur compact au monde, qui numérise les odeurs à partir de modèles de visualisation issus de différentes odeurs, à la manière de l'odorat animal. Ce capteur diffère des capteurs de gaz habituels, qui ne peuvent détecter que certaines substances spécifiques.

Malgré la pandémie de COVID-19, Aroma Bit constate un accroissement des négociations commerciales avec les clients à la fois au Japon et à l'international, accélérées par plusieurs tendances existantes telles que les technologies intelligentes, les technologies sans contact, et la transformation numérique (DX).

En outre, cet appareil offre un large éventail d'applications, notamment dans les secteurs de l'alimentaire, des produits du quotidien, des machines industrielles, de la mobilité, des soins de santé, de la robotique, des services d'information mobiles, des produits électroniques pour la maison et de l'IdO. Les applications sur le marché dépassant les attentes initiales, il existe une importante demande potentielle autour de la numérisation des odeurs via la technologie innovante d'Aroma Bit.

À l'issue de cette attribution de nouvelles actions à des tiers, Aroma Bit prévoit de collaborer avec de grandes sociétés d'appareils électroniques expertes en fabrication de pointe, pour accélérer le développement et la production de masse des technologies de capteurs d'odeur compacts.

En outre, Aroma Bit prévoit de renforcer le développement de nouveaux produits et services basés sur les bases de données d'odeur exclusives de la société, ainsi que d'accroître ses activités de ventes et de marketing au niveau mondial.

Dans le futur, Aroma Bit continuera de promouvoir sa vision consistant à « Enrichir la société en créant un monde dans lequel les odeurs et les arômes pourront être visualisés grâce à la technologie de capteur d'odeur numérique ».

Lancement du kit de développement relatif aux capteurs d'odeur compacts CMOS sur silicium

Aroma Bit a lancé en janvier 2021 son kit de développement de modules de capteurs CMOS sur silicium [5C-SSM-H1]. Ces capteurs intègrent 80 éléments réunis sur une puce en silicium de 6 mm x 3 mm (5 types de membranes sensibles aux odeurs x 16 éléments par membrane). Aroma Bit Silicon Sensor Technology, Inc., filiale d'Aroma Bit, gère la vente de ces appareils.

Avec le lancement du capteur d'odeur CMOS sur silicium, Aroma Bit prévoit une augmentation de la demande autour d'applications de consommation à volume élevé, comme les appareils mobiles, la mobilité, et les produits électroniques pour la maison, applications pour lesquelles son autre capteur d'odeur QCM était auparavant difficile à utiliser en raison de facteurs tels que le prix et l'environnement d'utilisation.

À propos d'Aroma Bit

Aroma Bit est une société qui planifie, développe et vend des équipements électroniques tels que des capteurs d'imagerie d'odeur compacts, ainsi que de nouveaux services innovants basés sur ces équipements.

[Profil de l'entreprise] Nom de la société : Aroma Bit, Inc. Localisation : Sagami Bldg. 2F, 7-13-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Représentant : Sunichiro Kuroki, directeur représentant et chef de la direction Établie en : février 2014 Activité : Développement, production et vente d'équipements et de systèmes électroniques incluant des capteurs d'imagerie d'odeur compacts Production, développement et vente de services innovants recourant aux capteurs Autres activités liées à ce qui précède URL : www.aromabit.com

À propos d'Epson X Investment

Epson X Investment Corporation est une société de capital-risque d'entreprise (Corporate Venture Capital, CVC) détenue en pleine propriété par Seiko Epson Corporation, fabricant d'équipements d'information et d'instruments de précision. La société a créé le fonds « EP-GB Investment Limited Partnership » avec la société indépendante de capital-risque Global Brain Corporation, qui offre des points forts en matière d'opérations de CVC en tant que partenaire général, et qui mène des activités d'investissement.

URL : https://www.epson-exi.com/

À propos de Kyocera

Kyocera Corporation (TOKYO : 6971, https://global.kyocera.com/), société-mère et siège mondial de Kyocera Group, a été créé en 1959 en tant que société productrice de céramiques fines (également appelées « céramiques de pointe »). En combinant ces matériaux d'ingénierie avec certains métaux, et en les intégrant à d'autres technologies, Kyocera est devenue un fournisseur de premier plan dans les domaines des composants automobiles, boîtiers de semi-conducteurs, appareils électroniques, systèmes énergétiques intelligents, imprimantes, photocopieuses et téléphones mobiles. Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé total de 1 600 milliards JPY (environ 14,7 milliards USD). Kyocera figure en 549e position dans le classement « Global 2000 » 2020 du magazine Forbes des plus grandes sociétés cotées au monde.

À propos de TechAccel Ventures

TechAccel Ventures, LLC est une société d'investissement en capital-risque fondée et gérée par Omron, Ricoh, et SMBC Venture Capital. Elle investit principalement dans des sociétés technologiques de capital-risque.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 01:05 et diffusé par :