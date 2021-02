Apprendre à éviter la prochaine pandémie : le jeu VaxHunt obtient la marque de confiance éducative STEM.org





WASHINGTON, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce qui concerne les informations sur les vaccins et les pandémies, des mots comme « authentique » et « de confiance » sont importants, même dans l'environnement du jeu. Les étudiants, les enseignants et les apprenants à vie peuvent jouer à VaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic avec la certitude que chaque module a été examiné minutieusement par STEM.org Educational Researchtm (SER) et a obtenu son titre de Marque de confiance Authenticatedtm.



Inspirer la prochaine génération de scientifiques spécialistes des vaccins pour lutter contre la grippe est essentiel pour éviter la prochaine pandémie. VaxHunt est un jeu en ligne comprenant des quizzes et des casse-tête par lesquels les joueurs explorent :

La menace et l'histoire des pandémies de grippe

Pourquoi nous avons besoin d'un vaccin pour prévenir une pandémie de grippe

Les défis posés par le développement de vaccins contre la grippe

Comment ces défis peuvent être relevés grâce à une science transdisciplinaire innovante

Les ressources éducatives portant la marque de confiance STEM.org Authenticatedtm sont conformes aux normes vérifiées, y compris les critères relatifs aux matériaux de support, à la diversité et à l'inclusion, à la socialisation et à la communication, à l'imagination et à la cognition et aux carrières dans les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). La marque de confiance garantit aux étudiants, aux enseignants, aux parents et à d'autres personnes que ces produits :

S'intégreront en toute transparence dans des salles de classe et des foyers adaptés pour les STEM

Correspondront aux normes des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et/ou des mathématiques

Soutiendront le développement des compétences du XXIe siècle

Impliqueront les utilisateurs par le biais de l'apprentissage et de la collaboration pratiques

Selon Andrew B. Raupp, directeur exécutif de STEM.org Educational Researchtm : « VaxHunt contribue à renforcer les compétences d'apprentissage des STEM tout en promouvant l'éducation des STEM. Cette réalisation servira d'inspiration aux autres personnes qui aspirent à être les meilleurs et réaffirme votre capacité à captiver ceux qui apprécient les STEM chez eux et dans leurs communautés. »

Présenté en décembre 2020 lors de la conférence annuelle du Groupe de travail scientifique européen sur la grippe, VaxHunt a également engagé le programme étudiant New York City Virus Hunters de BioBusNew sur le test et l'évaluation du développement du jeu.

Le moment est venu d'alimenter l'innovation en matière de vaccins de nouvelle génération. Cela nécessitera une nouvelle génération de combattants contre la grippe audacieux pour accélérer la recherche et le développement de vaccins essentiels. Pour en savoir plus et rejoindre la quête, rendez-vous à l'adresse https://www.influenzer.org/vaxhunt



À propos de l'Influenzer Initiative

L'Influenzer Initiative, dirigée par le Sabin Vaccine Institute, engage des penseurs créatifs de divers secteurs, travaillant pour accélérer le développement d'un vaccin universel contre la grippe. Nos travaux actuels continuent d'examiner la réponse mondiale actuelle à la pandémie de COVID-19 en tant que moyen d'informer et d'inspirer la poursuite de la protection universelle contre la grippe. Nous évaluons comment des changements bénéfiques dans les pratiques et les politiques, à travers le paysage scientifique et technologique, le développement de vaccins et la science réglementaire, les partenariats public-privé et la préparation aux pandémies, peuvent être maintenus pour éviter de futures pandémies.

À propos de STEM.org

Fondée en 2001, STEM.org Educational Researchtm (SER) est l'organisation de recherche et d'accréditation en éducation privée la plus ancienne d'Amérique. Travaillant en étroite collaboration avec des chercheurs pédagogiques, une coalition internationale d'enseignants, d'administrateurs, d'ONG et d'écoles, SER a établi un ensemble de références fiables. SER a servi plus de 9 500 écoles, districts et organisations dans plus de 80 pays, ainsi que des marques mondialement reconnues telles que Disney, Geomag, Learning Resources, Creation Crate, Modular Robotics, hand2mind, Play-Doh, Educational Insights et Magformers. Les ressources et les meilleures pratiques éprouvées de cette initiative ont produit le cadre de certification algorithmique des STEM le plus original et le plus reconnu au monde basé sur la blockchain : STEM.org Accreditedtm for Programs, STEM.org Certifiedtm for People et STEM.org Authenticatedtm for Products.

