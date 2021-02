Décès du militant syndical et homme politique Robert Dean





« La FTQ perd un autre grand bâtisseur du Québec moderne »

- Daniel Boyer, président de la FTQ

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) apprend avec tristesse le décès d'un grand militant syndical et bâtisseur du Québec moderne, Robert Dean. « Monsieur Dean a été un militant de la première heure qui a toujours su prendre la défense des travailleurs et travailleuses, que ce soit comme conseiller technique à l'Union des ouvriers du textile d'Amérique à Drummondville, au Syndicat canadien de la fonction publique et au Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile et comme vice-président de la FTQ », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

En 1981, Robert Dean fait le saut en politique et se joint à l'équipe de René Lévesque du Parti québécois pour former le gouvernement. En 1983, il parraine le projet de loi no 192 créant le Fonds de solidarité FTQ. « Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers cet homme de coeur et d'action qui a livré de nombreuses batailles au nom des travailleurs et travailleuses, que ce soit à Hydro-Québec, à General Motors ou à la United Aircraft, à une époque où les droits des travailleurs et travailleuses étaient encore à construire », ajoute le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Merci, Robert, pour votre engagement et votre grande carrière au service des travailleurs et travailleuses », concluent les leaders syndicaux. Au nom de la grande famille de la FTQ, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses parents et amis.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 4 février 2021 à 14:11 et diffusé par :