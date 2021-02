Nominations importantes à des postes de direction de la Banque Laurentienne





MONTRÉAL, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne a annoncé aujourd'hui une série de nominations à la haute direction afin de contribuer à la nouvelle orientation stratégique qui vise principalement à simplifier les processus et à améliorer les capacités numériques, à mobiliser et responsabiliser davantage les membres de son équipe, et à promouvoir une culture centrée sur le client.



Sébastien Bélair a été nommé vice-président exécutif et chef des ressources humaines au siège social de Montréal. Il a auparavant passé 22 ans à la Banque Nationale, où il occupait dernièrement le poste de premier vice-président, Opérations Particuliers, Stratégie et transformation.

Dans ce nouveau rôle, M. Bélair est responsable de la stratégie en matière de ressources humaines, qui consiste à mobiliser et à responsabiliser les employés pour qu'ils travaillent en collaboration au sein d'une seule et même équipe. Il se concentrera sur la constitution d'équipes performantes dans un environnement de travail inclusif où les employés se sentent à la fois inspirés et fiers de travailler à la Banque Laurentienne.

Yves Denomme se joindra également à la Banque Laurentienne en tant que vice-président exécutif, Opérations. Il s'agit d'un nouveau rôle qui sera créé à la suite du départ à la retraite, le 12 février 2021, de Deborah Rose, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation. Les services des opérations et des technologies seront scindés et M. Denomme supervisera les équipes responsables de la logistique corporative et des opérations. Il a également comme mandat de simplifier, améliorer et rationaliser les processus afin d'améliorer l'expérience client et de favoriser l'optimisation des coûts dans toute la banque.

Auparavant, M. Denomme a occupé le poste de vice-président principal des registres chez Teranet, où il a supervisé les partenariats avec le gouvernement pour fournir des services essentiels, tout en poursuivant un mandat de croissance et d'innovation dans le marché de l'immobilier. Il a précédemment travaillé 16 ans chez D+H, un chef de file mondial en technologie financière.

Enfin, Adam Swinemar a été nommé au poste de premier vice-président, Services bancaires numériques, à la banque. Il est responsable de la stratégie numérique pour les services bancaires aux entreprises et aux particuliers, y compris les activités des canaux numériques, en plus de concevoir et de superviser les initiatives numériques stratégiques visant à simplifier et à améliorer l'expérience client, ainsi qu'à accroître l'efficacité opérationnelle. Son équipe et lui gèrent également les priorités de la banque en matière d'adoption des technologies numériques et s'assurent de placer le client au centre des offres, des produits et des services numériques de la banque.

M. Swinemar possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications, du commerce électronique et des services financiers et occupait récemment le poste de vice-président, Services numériques et expérience client (entreprises) à la Banque Scotia.

« Nous sommes fiers d'accueillir trois nouveaux membres clés au sein de notre équipe de direction. Chacun d'entre eux possède une vaste expérience des services financiers et de la transformation réussie d'activités ainsi qu'un état d'esprit axé sur le client. Nous sommes impatients de pouvoir profiter de la nouvelle perspective et de l'expertise qu'ils apporteront à la Banque Laurentienne », a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction.

M. Swinemar et M. Bélair sont entrés en poste le 1er février 2021, tandis que la nomination de M. Denomme entrera en vigueur le 22 février.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,8 milliards $.

Renseignements :

Fabrice Tremblay

fabrice.tremblay@blcgf.ca

Bur.: 514 284-4500, poste 40020

Cell.: 438 989-6070

