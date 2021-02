Nuvei élargit son offre en matière de gestion des rétrofacturations pour prévenir davantage de fraudes





Nuvei, fournisseur de technologies financières, déploie de nouvelles solutions pour prévenir et limiter les rétrofacturations afin de protéger les revenus des marchands en cette période faste pour le commerce électronique



MONTRÉAL, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa gamme de solutions de protection contre les rétrofacturations dans le cadre de son offre intégrée de services de paiement aux entreprises électroniques. Alors que les taux de rétrofacturation atteignent de nos jours des sommets inégalés, ces ajouts fourniront une protection exhaustive pour les entreprises qui font des affaires en ligne.

La pandémie de COVID-19 et les confinements qu'elle a entraînés ont agi comme catalyseur pour le commerce électronique, une croissance fulgurante qui a aussi été accompagnée d'une hausse des rétrofacturations. Celles-ci occasionnent des pertes de revenus importantes pour les marchands, car leurs effets dépassent la simple annulation d'une vente. Les rétrofacturations peuvent entraîner l'imposition d'amendes et une hausse des coûts de traitement.

C'est pour s'attaquer à ces problèmes que Nuvei a enrichi sa gamme d'outils de gestion des rétrofacturations. L'intégration avec Nuvei offre maintenant aux clients une protection à plusieurs niveaux visant à empêcher les rétrofacturations de se produire et à atténuer les conséquences de celles qui ne peuvent être prévenues. Selon des données internes récentes, au moins 40 % des rétrofacturations pourraient être prévenues avec ces améliorations.

Une de ces nouvelles fonctionnalités est Dynamic 3D Secure, un moteur de routage intelligent conforme aux règles récemment adoptées avec la DSP 2. En dirigeant les transactions vers le processus de contestation Strong Customer Authentication, la responsabilité relative à la rétrofacturation passe du marchand à l'émetteur. Les expériences de paiement intégré sont préservées grâce à un moteur d'exemption, qui analyse le risque rattaché à toutes les transactions afin de sélectionner celles pouvant passer de façon sécuritaire par un chemin de paiement plus court. Le système Ethoca de Mastercard, qui est aussi offert par cette intégration de Nuvei, offre des alertes en temps réel quand une demande de rétrofacturation est faite.

La gamme d'outils de gestion des rétrofacturations de Nuvei compte aussi comme éléments clés des intégrations avec les outils Order Insight et Rapid Dispute Resolution de Visa Verifi. En cas de litige, ce premier produit simplifie pour le marchand les communications avec le client, alors que ce second permet d'effectuer des remboursements sans enregistrer de rétrofacturation.

De plus, Nuvei possède des intégrations avec plus de 200 acquéreurs à l'échelle mondiale, ce qui permet au fournisseur d'équilibrer les taux de rétrofacturation en surveillant la performance des acquéreurs et en acheminant les transactions en fonction de celle-ci.

« Grâce à notre longue expérience dans le secteur du commerce électronique, nous comprenons très bien les conséquences qu'ont les rétrofacturations et la fraude. Pendant la dernière année, alors que le nombre de paiements en ligne atteint des sommets, il est devenu d'autant plus important pour les entreprises d'être protégées à chaque étape du processus de transaction » affirme Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous avons bonifié notre gamme d'outils de gestion des rétrofacturations afin d'offrir une meilleure protection contre la fraude et les litiges évitables avec les clients, ce qui permet aux marchands de conserver une plus grande partie de leurs revenus et de réduire le risque pour leur réputation ».

La gamme d'outils de gestion des rétrofacturations de Nuvei est adaptée à tous les acquéreurs et les fournisseurs de paiement, et elle est offerte par une intégration personnalisée qui se fait par une page de paiement hébergée, par une trousse SDK ou par un API. Cette même intégration donne aux marchands un accès complet à plus de 450 modes de paiement alternatifs et aux autres solutions d'optimisation des affaires de Nuvei.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d'exploitation et à augmenter les taux d'acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 450 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant la réduction potentielle des rétrofacturations et la prévention des fraudes. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux divulgués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment ceux décrits sous la section « Facteurs de risque » du prospectus de base RFPV définitif de Nuvei. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Bien que l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est fournie en date du présent communiqué de presse, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

