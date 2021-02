AVIS AUX MÉDIAS : Un sommet unique en son genre mettra en lumière des réalités méconnues touchant la santé cardiaque des femmes au Canada





OTTAWA, 04 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes (SCSCF), qui s'ouvrira virtuellement la semaine prochaine, rassemblera des spécialistes, des professionnels de la santé et des femmes vivant avec la maladie du coeur pour parler des plus récentes données et tendances en matière de santé cardiaque, cérébrale et vasculaire des femmes.



Du 10 au 13 février, les participants et participantes réfléchiront ensemble à des stratégies pour éliminer les lacunes en santé cardiaque, cérébrale et vasculaire des femmes, se familiariseront avec d'importantes nouvelles recherches et découvriront des innovations touchant la science, la prévention, les traitements et le rétablissement.

Une réalité alarmante, mais méconnue : La maladie du coeur est la première cause de décès chez les femmes dans le monde. Chaque année, elle tue plus de femmes que le cancer du sein et tous les cancers gynécologiques combinés. À l'échelle planétaire, les maladies cardiovasculaires touchent une femme sur trois. Ici au Canada, la maladie du coeur et l'AVC sont les premières causes de décès chez les femmes. Et pourtant, la santé cardiaque des femmes souffre encore, en 2021, de sérieuses lacunes en matière de recherche, de diagnostic, de traitement et de sensibilisation. C'est d'autant plus grave que la maladie peut dans bien des cas être évitée ? jusqu'à 80 % du risque est associé à des facteurs modifiables comme le tabagisme, l'hypertension et l'obésité.

Coprésenté par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes (CCSCF) de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, le SCSCF s'articulera cette année autour du thème « La santé cardiovasculaire des femmes : assembler les morceaux pour résoudre le casse-tête ».

Notamment au programme du Sommet :

Les besoins émergents des femmes à l'ère de la COVID-19

Au coeur de la santé des femmes : sexe, genre et intersectionnalité

La santé mentale, déterminant de la santé cardiovasculaire au féminin

Communiquer avec ses professionnels de la santé : stratégies pour maximiser son temps sans compromettre sa santé

Progresser vers l'équité en santé cardiaque des femmes

La prévention primaire chez les femmes : pertinence de l'aspirine en 2021

Le SCSCF se tient normalement aux deux ans en avril, mais se déroulera cette année en même temps que les activités du Mois du coeur en février. Le dernier jour du Sommet coïncide avec la journée Tout le monde en rouge, un rendez-vous national visant à faire connaître la cause de la santé cardiovasculaire des femmes.

Visitez le cwhhc.ottawaheart.ca/fr/summit pour en savoir plus ou pour consulter le programme (en anglais seulement).

Entrevues

Pour obtenir un enregistrement, assister à une présentation en direct ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec la personne-ressource pour les médias.

Personne-ressource pour les médias :

Leigh B. Morris

Agent de communication

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

613-316-6409 (cell.)

lmorris@ottawaheart.ca

