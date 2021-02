Des entreprises taïwanaises rejoignent des acteurs mondiaux en participant à la révolution ESG





Des entreprises taïwanaises publient conjointement une déclaration qui reconnaît la valeur des objectifs de développement ESG

TAIPEI, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- L'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est une forme d'investissement responsable qui est devenue une tendance nouvelle et révolutionnaire ces dernières années. Alors que l'attention se porte de plus en plus sur les investissements ESG, les investissements présentant un fort profil ESG deviennent des composantes standard des fonds et des FNB, tandis que la « durabilité » est considérée comme le facteur le plus important à prendre en considération sur les marchés de capitaux de l'avenir.

Pour permettre aux entreprises et aux investisseurs de mieux comprendre cette nouvelle tendance, l'hebdomadaire financier taïwanais Business Today a tenu son premier sommet international sur la durabilité ESG (Taïwan) le 26 janvier. Outre l'invitation d'acteurs connus dans le domaine des ESG, parmi lesquels WIN Semiconductors Corp. (3105.TW), Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. (EMC) (2603.TW), China Steel Corp. (CSC) (2002.TW), Bank SinoPac, Delta Electronics, Inc. (DELTA) (2308.TW) et United Microelectronics Corp. (UMC) (2303.TW), pour expliquer comment elles ont fait de l'ESG un facteur clé dans la prise de décision en matière d'investissements, PwC Taiwan et Cathay Securities Investment Trust étaient également présents pour donner leur avis du point de vue des marchés des capitaux. Pour la première fois, les participants ont pu échanger directement leurs opinions avec l'agence de notation internationale MSCI et le principal fournisseur de solutions de gouvernance d'entreprise ISS Corporate Solutions.

Les politiques environnementales, sociales et d'entreprise étant généralement intégrées dans les normes de bonne gouvernance, les entreprises participantes ont lancé conjointement une déclaration de réponse des entreprises sur l'ESG, qui stipule : « Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité en tant que citoyens du monde, à promouvoir le développement durable, à prendre en compte la croissance économique ainsi que l'équité environnementale et sociale grâce à une gouvernance d'entreprise efficace, et à aller au-delà de la recherche de la maximisation des profits pour rechercher le bien social. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1428621/0126.jpg

