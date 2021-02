CareRx conclut un financement sur une base de prise ferme d'actions et un placement privé simultané pour un produit brut de 21,2 millions de dollars





TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - CareRx Corporation (« CareRx » ou « la Société ») (TSX : CRRX), principal fournisseur canadien de services de pharmacie spécialisée pour les personnes âgées, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la conclusion de son financement sur une base de prise ferme d'actions annoncé précédemment (le « financement ») et de son placement privé simultané (le « placement privé simultané ») d'actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») pour un produit brut total d'environ 21,2 millions de dollars.

La Société a émis un total de 3 517 850 actions ordinaires (les « actions offertes ») conformément à l'offre, soit 458 850 actions offertes émises à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation accordée au syndicat de placement dirigé par Eight Capital et Cormark Securities Inc. qui inclut Beacon Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc., iA Gestion de patrimoine, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Leede Jones Gable Inc., à un prix de 4,25 $ par action offerte pour un produit brut total d'environ 14,95 millions de dollars.

De plus, la Société a émis un total de 1 469 411 actions ordinaires (les « actions du placement »), au prix de 4,25 $ par action du placement, conformément au placement privé simultané avec Yorkville Asset Management Inc., pour certains fonds gérés ainsi que le Dr Jack Shevel, et en leur nom, qui sont des actionnaires importants de la Société, pour un produit brut total d'environ 6,25 millions de dollars.

Le produit net des actions offertes et du placement privé simultané devrait être utilisé pour acquitter la composante en espèces de 4 millions de dollars du prix d'achat payable à la clôture de l'acquisition proposée de SmartMeds Pharmacy Inc., ainsi que pour le fonds de roulement et la conduite des affaires générales de l'entreprise.

À propos de CareRx Corporation

CareRx est le principal fournisseur de services de pharmacie spécialisée pour les personnes âgées au Canada. Nous servons environ 50 000 résidents, dans plus de 900 collectivités pour aînés et autres collectivités (centres de soins de longue durée, maisons de retraite, résidences-services et foyers de groupe). Nous sommes une organisation nationale dotée d'un vaste réseau de centres de traitement de commandes pour pharmacie situés stratégiquement partout au pays. Ce réseau nous permet de livrer les médicaments rapidement et de façon rentable ainsi que de réagir rapidement aux ajustements courants dans la gestion des médicaments. Nous utilisons la meilleure technologie qui soit pour automatiser la préparation et la vérification des emballages de médicaments multidoses conformes, permettant d'assurer les plus hauts niveaux de sécurité et d'observance pour les personnes qui ont des pharmacothérapies complexes. Nous jouons un rôle actif en collaborant avec nos partenaires exploitants de foyers pour promouvoir la santé des résidents, la formation du personnel, ainsi que la qualité et l'efficacité du système de médicaments.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant la stratégie commerciale de la Société, des plans et autres attentes, des croyances, des buts, des objectifs, des informations et des déclarations concernant d'éventuels événements. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « pouvoir », « vouloir », « devoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « s'attendre à » ou des expressions semblables qui laissent présager des résultats ou des événements futurs. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont basées sur les informations actuellement à la disposition de la direction.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui peuvent mener à des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations. Les facteurs qui pourraient causer de telles différences comprennent l'exposition de la Société à la réglementation gouvernementale et au financement et sa dépendance à cet égard, les exigences de liquidité et de capital de la Société, l'exposition à une épidémie ou à une pandémie, la nature hautement concurrentielle du secteur dans lequel la Société exerce ses activités, le recours à des contrats avec des clients importants et d'autres facteurs de risque décrits de temps à autre dans les rapports et documents d'information déposés par la Société auprès des organismes et des commissions de réglementation des valeurs mobilières du Canada. Ces facteurs et d'autres doivent être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de la Société. En raison de ce qui précède et d'autres facteurs, rien ne garantit que les résultats futurs ainsi que les niveaux d'activité ou de réalisations ne seront pas différents, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des déclarations prospectives. Les facteurs qui sous-tendent les attentes actuelles sont dynamiques et sujets à changement.

