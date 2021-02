Vision33 élargit son portefeuille de solutions avec l'acquisition d'iDocuments, un logiciel d'automatisation intelligente destiné aux entreprises en croissance dans le monde





Vision33 annonce l'acquisition de la gamme de produits iDocuments et les contrats de tout le personnel de la société britannique Synantix. Le logiciel d'automatisation iDocuments permet aux entreprises de réduire le travail manuel, les erreurs, les coûts et d'avoir un contrôle et une visibilité plus efficaces. Le logiciel s'intègre à tous les principaux systèmes ERP et comptables, y compris SAP Business One, Sage, Infor SunSystems, Exchequer et Microsoft Dynamics. iDocuments est une solution basée sur le web, motivée par la saisie de données d'intelligence artificielle qui comprend des outils de flux de travail, des applications mobiles et des outils d'intégration permettant aux entreprises de rationaliser et de simplifier les affaires courantes et quotidiennes.

« L'acquisition d'iDocuments permet à Vision33 d'élargir son offre à sa clientèle de PME en pleine croissance grâce à des solutions complètes d'automatisation des activités et des processus de vente », déclare Dan Kraus, vice-président des ventes et du marketing à l'échelle mondiale chez Vision33. « iDocuments et son équipe de collaborateurs expérimentés, colonne vertébrale de l'entreprise, viendront compléter notre équipe de développement et notre programme d'assistance logicielle de classe mondiale. Nous sommes ravis à l'idée de poursuivre la lancée du succès d'iDocuments en utilisant notre propre feuille de route stratégique ».

Dans la gamme de produits iDocuments citons les achats, l'automatisation des comptes fournisseurs, l'automatisation et la gestion des dépenses, et l'automatisation des commandes de vente. Vision33 poursuivra son investissement et le développement de sa clientèle d'iDocuments dans tout le Royaume-Uni et prévoit d'apporter toutes les solutions sur les marchés mondiaux. La gamme de produits d'iDocuments s'inscrit parfaitement dans le cadre du portefeuille de produits de Vision33 s'adressant aux clients commerciaux en croissance; celui-ci comprend Saltbox, une plateforme d'intégration en tant que service, et des solutions portail s'adressant aux clients ERP.

« L'automatisation des processus est un élément essentiel de tous les parcours de transformation numérique. Lorsque les entreprises en croissance se sentent dépassées et ne savent plus par où commencer, l'une des premières sources à exploiter est celle de la technologie de façon à automatiser les processus ou intégrer des systèmes », explique M. Kraus. « Qu'il s'agisse d'un système ERP ou d'un projet d'intégration pour connecter des applications clés, vous avez besoin d'une base solide sur laquelle vous reposer ».

Des précisions sur chaque solution iDocuments :

achats d'iDocuments : une solution prête à l'emploi, rapide à déployer, qui automatise le processus d'achat, qui vous permet de réduire les erreurs, de gagner du temps et d'augmenter le contrôle et la visibilité.

une solution prête à l'emploi, rapide à déployer, qui automatise le processus d'achat, qui vous permet de réduire les erreurs, de gagner du temps et d'augmenter le contrôle et la visibilité. iDocuments Expense Management : une solution mobile facile à utiliser, basée sur le web, qui vous permet de créer, soumettre, stocker, examiner, approuver et vérifier les demandes d'indemnité en ligne.

une solution mobile facile à utiliser, basée sur le web, qui vous permet de créer, soumettre, stocker, examiner, approuver et vérifier les demandes d'indemnité en ligne. Automatisation des commandes d'iDocuments : une solution facile à utiliser qui saisit automatiquement les commandes envoyées par courrier électronique et les traite sans saisie manuelle des données, ce qui permet de gagner du temps, réduire les erreurs et donner à votre équipe commerciale du temps en plus pour gérer le service client.

Pour en savoir plus à propos d'iDocuments ou pour parler à un conseiller, veuillez consulter le site www.vision33.co.uk/idocuments.

À propos de Vision33

Vision33 (www.vision33.co.uk et www.vision33.com) permet aux entreprises en croissance de tenir l'engagement de la technologie grâce à des solutions de planification des ressources de l'entreprise (ERP), notamment SAP Business One et Sage Intacct, ainsi que des solutions d'automatisation et d'intégration. Vision33 dispose du personnel, des processus et de la technologie nécessaires pour aider les entreprises à résoudre les problèmes quotidiens et saisir les nouvelles opportunités de croissance et de transformation. Avec des solutions exclusives telles que iDocuments et Saltbox, Vision33 aide les entreprises à utiliser la technologie de transformation appropriée pour leurs parcours de transformation numérique.

