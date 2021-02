Résolution unanime des élus - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles demande un prolongement du REM à RDP





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, le 2 février, les élus ont adopté une position ferme et unanime pour le prolongement de la branche nord du Réseau Express Métropolitain à l'est de l'autoroute 25 afin de desservir les citoyens du quartier Rivière-des-Prairies. La motion déposée par la mairesse Caroline Bourgeois demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec et au gouvernement du Québec de revoir le trajet afin de tenir compte des enjeux de mobilité de ce secteur.

« Le prolongement du REM à l'Est de l'autoroute 25 permettrait d'inclure un quartier au complet dans le plus important investissement en transport au commun de l'histoire du Québec. Nous croyons qu'une bonification du service doit être sérieusement prise en compte pour doter Rivière-des-Prairies, un quartier enclavé, d'un mode de transport structurant attendu depuis des années, qui contribuera au développement économique de l'est tout en incarnant un geste fort pour l'environnement et les générations futures », a expliqué la mairesse, madame Caroline Bourgeois.

Dans cette résolution, le conseil d'arrondissement félicite l'engagement de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec à collaborer dans des projets innovants et intégrés pour la revitalisation de l'Est de Montréal. Bien que les élus de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles endossent l'annonce novatrice du projet du REM de l'Est en termes de mobilité dans l'Est de Montréal, ils estiment que le projet doit du même souffle permettre de désenclaver le quartier Rivière-des-Prairies, où les enjeux de mobilité sont nombreux.

« À travers ses démarches, RDP-PAT souhaite accroître la mobilité sur son territoire en améliorant l'offre en transport actif et en optimisant les déplacements sécuritaires. Bien que nous nous réjouissons des stations qui seront construites à Pointe-aux-Trembles, nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité de développement et c'est pourquoi nous ferons tout en notre pouvoir pour que la Caisse de dépôt et de placements et le gouvernement du Québec répondent positivement aux besoins de la population de Rivière-des-Prairies en prolongeant le trajet du REM à l'Est de l'autoroute 25», ajoute la mairesse.

La motion déposée par la mairesse et adoptée à l'unanimité par tous les élus sera maintenant envoyée aux différents partenaires pour traitement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 20:37 et diffusé par :