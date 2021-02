GAC MOTOR devient le « lien industriel » dans l'approfondissement de la coopération bilatérale sino-koweïtienne





Le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Koweït sera bientôt célébré

GUANGZHOU, Chine, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Le 22 mars 2021 marquera le 50e anniversaire du début des relations diplomatiques entre la Chine et le Koweït. Le Koweït est le premier État du Golfe arabe à établir des rapports diplomatiques avec la Chine. Depuis l'établissement de liens diplomatiques en 1971, les relations bilatérales entre les deux pays ont continué d'évoluer en une relation de confiance mutuelle et de coopération sincère.

Afin de mieux développer l'amitié bilatérale et de promouvoir la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Koweït, un plus grand nombre d'entreprises chinoises ont choisi de se « mondialiser ». GAC MOTOR, en tant que leader et pionnier de l'industrie automobile chinoise, a établi une référence pour diriger la transformation et la modernisation des entreprises automobiles chinoises grâce à sa voie de développement unique.

L'entreprise est entrée sur le marché du Koweït en 2013 et a mis sur pied la salle d'exposition GAC au Koweït. Grâce à des efforts continus, GAC MOTOR est progressivement devenu l'une des marques chinoises les plus populaires parmi les consommateurs du Moyen-Orient.

La relation entre GAC MOTOR et Mutawa Alkazi Company, son partenaire au Koweït, a commencé en octobre 2012. En juin 2013, Mutawa Alkazi Company est officiellement devenu le premier concessionnaire autorisé de GAC Group à l'étranger. Les deux entreprises entretiennent depuis une relation de coopération stable et durable.

Au cours de huit années d'efforts conjoints son partenaire au Koweït, GAC MOTOR a obtenu un bon retour sur le marché et est devenu l'une des marques chinoises les plus populaires auprès des consommateurs du Moyen-Orient grâce à l'excellente qualité de ses produits, à ses canaux de vente et à son service après-vente.

La réputation d'offrir une qualité supérieure acquise par GAC MOTOR a permis à l'entreprise de continuer à accroître sa présence au Koweït. Grâce à une configuration de sécurité automobile améliorée, à une performance spatiale supérieure et à une puissance technologique intelligente, GAC MOTOR offre des options de transport diversifiées aux consommateurs locaux. À l'heure actuelle, la marque commercialise 9 modèles. En plus de faciliter la mondialisation des marques automobiles chinoises, l'émergence de GAC MOTOR dans le marché koweïtien a également favorisé le développement de l'industrie automobile du Koweït, offrant ainsi des avantages mutuels et des résultats bénéfiques aux deux pays.

Avec l'approfondissement continu du partenariat stratégique entre la Chine et le Koweït, le rythme de la coopération bilatérale s'est accéléré. Il s'agit d'une période de possibilités stratégiques que les entreprises chinoises ne doivent pas rater. GAC MOTOR accélérera également l'amélioration de la compétitivité de sa marque sur le marché mondial, aidant ainsi la coopération économique sino-koweïtienne à franchir une nouvelle étape.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1431271/1.jpg

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 16:49 et diffusé par :