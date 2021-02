Lightbits quintuple son chiffre d'affaires en 2020 et stimule l'innovation grâce à des avancées technologiques et de nouveaux brevets





Lightbits Labs, pionnier et chef de file de NVMetm sur stockage défini par logiciel TCP (NVMe/TCP), a augmenté ses ventes de plus de 500 pour cent grâce à une importante optimisation des infrastructures en tant que service (IaaS), logiciels en tant que service (SaaS), services financiers, et clients du secteur des jeux vidéo.

La croissance des ventes provient en partie des solides partenariats de la société, auxquels est venu s'ajouter Intel à la fin septembre ainsi qu'un nouveau financement d'Intel Capital. Le partenariat est conçu pour accélérer le développement de solutions de stockage ventilé permettant de relever les défis des exploitants de centre de données, qui ont urgemment besoin d'une efficience de stockage optimisée et d'une utilisation accrue des capacités, tout en garantissant la compatibilité avec les infrastructures déployées sans compromettre la performance et la simplicité. Ce partenariat stratégique comprend une co-ingénierie technique, une collaboration de mise sur le marché, ainsi que l'investissement financier précité.

"À tant d'égards, l'année 2020 a été très compliquée pour un grand nombre de personnes. Lightbits a eu la chance de pouvoir veiller sur la santé de ses employés grâce au télétravail, tout en dépassant ses objectifs annuels, notamment en termes de clientèle, d'optimisation des produits et de développements des partenariats et des investissements", déclare Eran Kerzner, PDG. "Nous prévoyons une hausse prononcée de nos ventes durant toute l'année 2021."

L'année dernière, Lightbits a annoncé d'importantes avancées de produit, avec le lancement de LightOStm 2.0 en juin, qui a permis un stockage persistant nuagique complet avec une disponibilité élevée. L'innovation technologique a consolidé la position de la société en tant que chef de file des stockages nuagiques évolutifs, efficients et faciles à déployer sur les serveurs nuagiques privés, hybrides et périphériques des clients. En décembre, la société a lancé LightOStm 2.1, qui optimise encore les performances, l'évolutivité et la latence pour permettre aux clients de Lightbits de disposer d'un stockage à très grande échelle, mais pour une fraction du prix des autres stockages nuagiques les plus poussés. En guise d'exemple, LightOS de Lightbits surpasse même les derniers volumes Amazon EBS io2 Block Express avec une latence 5 fois plus basse (200µs), 6 fois l'IOPS par volume (1,5M), deux fois le débit par volume (8Go/s), une taille de volume 4 fois supérieure (256To), tout en proposant des volumes redimensionnables et multi-attaches qui sont encore des éléments de la feuille de route pour io2 Block Express.

Grâce à ces avancées, Lightbits a élargi les cas d'utilisation de ses solutions brevetées, notamment NVMe as a Service, dans le cadre de l'offre IaaS. Pour les services financiers, les cas d'utilisation englobent à présent l'accélération de base de données et la simulation Monte Carlo. Et dans le cadre de l'offre SaaS, Lightbits LightOS a gagné du terrain en tant qu'alternative hautement performante de Ceph.

En outre, Lightbits a déposé cinq nouveaux brevets qui ont été acceptés par le Patent Office américain, portant ainsi à 20 le nombre de brevets détenus par Lightbits. Ces tout nouveaux brevets améliorent les fonctions clés de l'architecture de stockage NVMe/TCP et aident Lightbits à protéger son approche novatrice pour l'amélioration de l'utilisation des capacités de stockage, la réduction de la latence, et l'amélioration des fonctions de collecte des déchets.

"Grâce à un équilibre parfait de performances et de disponibilité s'appuyant sur des normes sectorielles, NVMe/TCP avance une proposition de valeur sans pareil pour les entreprises nécessitant une performance extrême sur le marché du stockage en blocs emboîtables", déclare Eric Burgener, vice-président de la recherche, groupe des systèmes d'infrastructure, plateformes et technologies, IDC Research. "Lightbits Labs a contribué de façon significative à la norme NVMe/TCP et poursuit son optimisation par rapport à la norme avec son dernier IP."

La mission de Lightbits Labs est de rester à l'avant-garde de la transformation des centres de données nuagiques en proposant du stockage défini par logiciel, évolutif, efficient et facile à déployer. Fondé en 2016, Lightbits apporte la souplesse du stockage à très grande échelle aux serveurs nuagiques privés et périphériques. La société a mis au point le protocole NVMe/TCP dans un souci de facilité de déploiement à échelle, tout en garantissant une performance similaire à celle d'une mémoire flash locale. Lightbits Labs reçoit le soutien d'investisseurs stratégiques tels que Cisco Investments, Dell Technologies Capital, Intel Capital, et Micron, ainsi que d'investisseurs et capital-risqueurs de premier rang comme Avigdor Willenz, Lip-Bu Tan, Marius Nacht, SquarePeg Capital, et WRVI Capital.

