REPLY: "From Cloud to Edge" Une étude dévoile les principales tendances du marché du Cloud Computing et prédit la montée en puissance de l' Edge Computing

D'ici 2025, le cloud computing sera le leader du marché des infrastructures TIC et l'Edge computing (traitement des données à la périphérie du réseau) deviendra un marché à croissance exponentielle pour les principaux fournisseurs, selon la nouvelle étude de Reply intitulée "From Cloud to Edge", rendue possible par la plate-forme SONAR de Reply, basée sur les données, et le soutien de Teknowlogy Group.

La recherche explore l'utilisation des technologies Cloud Computing et Edge Computing avant et pendant les épidémies de coronavirus de 2020 dans les clusters "Europe-5" (Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique) et "Big-5" (États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Chine, Inde) afin de comprendre l'évolution du marché.

Dans les cinq prochaines années, l'Edge Computing sera un marché en croissance exponentielle dans tous les pays d'"Europe-5" et de "Big-5". L'Allemagne sera le plus grand marché européen pour le Cloud Computing et l'Edge Computing ; les États-Unis seront le marché dominant au niveau mondial.

L'utilisation croissante des solutions IoT, la combinaison plus étroite des technologies de l'information et des technologies opérationnelles et l'intégration des systèmes de contrôle industriel dans la pile informatique, ainsi que les futures solutions de campus 5G pour les applications à faible latence, accélèrent le besoin de solutions de pointe.

En effet, l'Edge Computing peut aider les entreprises à effectuer des tâches informatiques qui ne peuvent pas être réalisées dans le cloud et offre des avantages évidents lorsque la latence, la connectivité, la sécurité ou la confidentialité sont faibles et que les volumes de données transmises posent problème.

Les architectures de pointe et les architectures distribuées en cloud augmenteront la vitesse de traitement des données et réduiront les délais. L'informatique de pointe, seule ou en combinaison avec l'informatique cloud, jouera un rôle clé pour permettre des technologies telles que les véhicules autonomes, les usines numériques, les villes intelligentes, la santé numérique, le suivi intelligent et bien d'autres encore.

Les modèles hybrides comme Edge Cloud seront poussés par les hyperscalaires et le large déploiement de la 5G donnera aux entreprises de télécommunications et à leurs partenaires de service un rôle pertinent dans le nouvel écosystème, notamment grâce à l'informatique mobile de pointe (mobile Edge Computing) étant capable d'assurer une latence très faible sans infrastructure locale, avec des unités de calcul non pas sur site mais extrêmement proches d'une antenne-relais de téléphonie mobile.

"L'informatique de pointe est là pour rester. Elle commence déjà à remodeler l'informatique d'entreprise et elle peut jouer un rôle essentiel dans les architectures informatiques. Toutes les industries qui doivent effectuer les tâches informatiques le plus près possible du lieu de collecte des données bénéficieront de l'informatique de pointe. Chez Reply, nous aidons déjà les entreprises mondiales à concevoir et à mettre en oeuvre des architectures qui tirent parti du meilleur de l'informatique de pointe et du cloud computing, tout en garantissant le respect de la vie privée et la cybersécurité", a commenté Filippo Rizzante, CTO Reply

En outre, les recherches indiquent que le "Cloud Computing" est devenu le centre d'intérêt le plus populaire des TIC pendant les pics de Coronavirus. Le COVID-19 a intensifié la diffusion mondiale des technologies de cloud computing après 15 ans de croissance constante. Dans le monde entier, des millions d'utilisateurs ont commencé à utiliser des plates-formes basées sur le cloud pour collaborer, faire des achats en ligne et se divertir.

Les technologies du Cloud sont essentielles pour pouvoir réagir et relancer les activités. D'ici 2021, le marché des infrastructures en tant que service (IaaS) et des plateformes en tant que service (PaaS) connaîtra, dans tous les scénarios, une croissance de 50 à 55 % (par rapport à 2019), tant dans le groupe "Europe-5" que dans le groupe "Big-5".

Le marché du Software as a Service (SaaS) devrait également connaître une croissance rapide dans tous les pays analysés. En particulier, d'ici 2025, il devrait doubler aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans tous les pays de l'Europe des cinq, tandis qu'il devrait quadrupler en Inde et en Chine.

Pour plus d'informations, téléchargez l'étude complète "From Cloud To Edge".

