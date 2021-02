Conditions routières difficiles à venir - D'importantes rafales pour l'est du Québec





QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ Le ministère des Transports invite les usagers de la route à prévoir leurs déplacements pour les prochaines 24 heures. Selon les prévisions météorologiques présentement en vigueur, de 10 à 30 centimètres de neige accompagnés de forts vents et de poudrerie sont attendus sur plusieurs régions du Québec.

Les conditions routières pourraient être difficiles et de possibles fermetures de routes sont à prévoir dans certaines régions de l'est du Québec. Les secteurs de la pointe de la Gaspésie pourraient recevoir plus de 50 centimètres de neige.

Dès le début des précipitations, les équipes seront à l'oeuvre pour effectuer les différentes opérations adaptées selon les conditions météo et garder le réseau routier sécuritaire.

Le Ministère tient d'ailleurs à rassurer tous les usagers de la route dont les déplacements essentiels sont autorisés en fonction des règles imposées par le couvre-feu en vigueur : les opérations de déneigement seront effectuées normalement, et ce, de jour comme de nuit. Toutefois, il est possible que le faible achalandage sur les routes puisse diminuer l'efficacité des sels de déglaçage, d'où l'importance de redoubler de prudence lors des déplacements essentiels effectués.

De plus, il est important de mentionner que dans le contexte de la pandémie, certaines ressources d'hébergement temporaires pourraient ne pas être disponibles dans plusieurs régions. Le Ministère suggère donc aux usagers de planifier leurs déplacements en conséquence ou de reporter tout déplacement non essentiel.

Faits saillants :

Le réseau du Ministère compte plus de 31 000 kilomètres de route à déneiger. En période hivernale, 1 660 camions sont affectés à son entretien. De ce nombre, plus de 260 sont des camions opérés par le Ministère et 1 400 le sont par les prestataires de services, les municipalités et les communautés autochtones.

En 2019-2020, le Ministère a utilisé plus de 800 000 tonnes de sel de déglaçage et plus de 1 000 000 de tonnes d'abrasifs sur les routes sous sa responsabilité.

Les sels de déglaçage proviennent des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre d'une entente avec Mines Seleine.



Les abrasifs utilisés par le Ministère sont constitués de sable tamisé, de pierre concassée ou de gravier concassé.

Le Ministère conseille aux personnes qui doivent absolument se déplacer sur les routes d'adapter leur conduite et de se munir d'une trousse de secours dans laquelle on retrouve notamment une couverture, des vêtements chauds, une lampe de poche et des piles de rechange.

Liens connexes

Pour plus d'information sur les conditions routières, consultez Québec 511, un outil essentiel pour bien planifier vos déplacements.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 17:35 et diffusé par :