Nouveaux projets financés par RECYC-QUÉBEC pour réduire la pollution par les plastiques dans l'environnement

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Il existe actuellement un consensus international sur la nécessité de réduire la pollution par le plastique. Afin d'agir activement face à cet enjeu, le gouvernement du Québec annonce son soutien à des initiatives porteuses qui auront un impact concret sur cette problématique. Grâce à un investissement de 875 000 $ accordé par RECYC-QUÉBEC, dix projets visant à réduire le rejet de plastique à usage unique dans l'environnement et à sensibiliser la population à cet égard verront ainsi le jour.

Les projets soutenus couvrent dix régions administratives et seront menés par des intervenants de différentes sphères d'activité, soit des organismes municipaux, des organismes à but non lucratif, des institutions scolaires, une salle de spectacle ainsi qu'un établissement de santé. Bien qu'ils seront déployés dans des secteurs variés, les projets visent tous la réduction à la source et le réemploi en vue de détourner un volume appréciable de matières résiduelles des lieux d'élimination ou de réduire la pollution occasionnée par le plastique.

Plus concrètement, les projets encourageront notamment les citoyens à réduire leur utilisation de produits de plastique à usage unique reconnus pour polluer les plans d'eau, tels que : contenants et emballages, bouteilles, gobelets de boisson, bouchons et couvercles, sacs et pellicules, pailles, etc. De manière complémentaire et afin de contribuer à la mise en place de solutions de remplacement à ces produits de consommation à usage unique, des actions permettant d'accroitre l'accessibilité aux fontaines d'eau dans les lieux publics seront également soutenues.

L'accompagnement des citoyens dans le changement de leurs habitudes de consommation est un facteur important de réussite. À cet effet, des activités mobilisatrices, des campagnes de sensibilisation et d'information sur les solutions pour éviter l'utilisation d'articles à usage unique sont prévues dans la majorité des initiatives.

« Pour changer les habitudes et comportements en profondeur et faciliter l'adoption de meilleures pratiques, il est essentiel d'accompagner les entreprises, les citoyens et les administrations locales dans la mise en place d'options de rechange. Le point commun de ces projets est qu'ils sont tous reproductibles et peuvent servir de modèles à suivre. Notre appui financier sert donc de levier, mais il permet également de les faire rayonner afin que d'autres organisations puissent s'en inspirer. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Le gouvernement du Québec entend agir de manière significative sur l'ensemble de la problématique des plastiques, soit de la conception des produits jusqu'à leur consommation, en passant par leur gestion en fin de vie. À cet effet, le Plan d'action 2019-2024 découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit un budget de 20 M$ pour soutenir des actions à cet égard.

Au Québec, on estime à environ 500 000 tonnes la quantité de plastique enfouie annuellement.

L'appel de propositions lancé en février 2020 visait la promotion de la réduction de l'utilisation et du rejet de plastique à usage unique. Il est administré par RECYC-QUÉBEC et les sommes investies pour la réalisation des projets proviennent du Plan d'action de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 portée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Nom du promoteur

du projet Municipalité

ou région

administrative Résumé du projet Aide

financière

accordée Cabaret Lion d'Or Montréal Installation de fontaines d'eau intérieures, retrait et réduction d'items à usage unique lors des événements et tournages dans leur établissement. Campagne de sensibilisation auprès de leur clientèle sur l'importance de la réduction du plastique à usage unique.



Objectifs : Retrait complet de sept catégories d'items à usage s'élevant à près de 400 kg de génération annuelle et offre de substituts réutilisables. 51 525 $ Cafés et restaurants pour l'environnement (CRPE) La Vague Montréal

Chaudière-Appalaches

Montérégie Accompagnement de commerces de restauration dans trois régions administratives afin de les aider dans leur transition vers l'offre de contenants consignés réutilisables pour les commandes à emporter et les livraisons. Une analyse de cycle de vie sera effectuée au préalable afin de comparer l'impact environnemental des divers contenants et d'ensuite procéder à l'achat puis la distribution des contenants réutilisables retenus.



Objectif : Remplacer 30 % des gobelets, des contenants des sacs jetables par des contenants réutilisables 145 365 $ Université Laval Québec Fabrication et installation de fontaines d'eau extérieures afin d'éliminer l'achat de bouteilles d'eau à usage unique lors des événements sportifs. Plusieurs autres mesures de réduction d'items à usage uniques sont prévues tels que l'élimination des sachets individuels de condiments, les contenants pour repas, les ustensiles, les verres à café. Ce virage vers l'utilisation quasi exclusive d'items réutilisables sera soutenu par une campagne de communication visant la mobilisation de la communauté universitaire pour la réduction des déchets à usage unique.



Objectifs: Réduire de 100 % des bouteilles d'eau à usage unique dans les matchs sportifs, de 40 % d'ustensiles à usage unique, de 35 à 40% des verres et contenants à usage unique, de 60 % de sachet de contenants à usage unique, utilisation de la vaisselle durable pour 80 % de la communauté universitaire. 98 410 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Outaouais Installation de 25 fontaines d'eau avec modules de remplissage sans contact dans les secteurs les plus achalandés de six hôpitaux et quelques CLSC de la région de l'Outaouais et remplacement des contenants jetables utilisés par les unités de soin. Vise la réduction à la source des bouteilles d'eau en plastique et de contenants en polystyrène. Le projet sera soutenu par une campagne de sensibilisation et d'information auprès du personnel et des usagers.



Objectif : Réduire la masse de déchets de 40 % d'ici 5 ans, éviter l'usage de 100 000 bouteilles d'eau et de 150 000 contenants en polystyrène. 77 213 $ Ville de Matane Bas-St-Laurent Mise en place d'un programme pour réduire l'usage de plastiques à usage unique sur le territoire de la ville de Matane et éventuellement sur l'ensemble du territoire de la MRC de La Matanie. Réduction et élimination du plastique à usage unique dans les aires de restaurants et concessions appartenant à la Ville. Achat et installation d'équipements fixes ou mobiles de distribution d'eau potable dans les espaces publics et les évènements.



Objectif : Réduire de 60 % de contenants, emballages, sacs, pellicules, pailles bâtonnets, etc. 56 455 $ Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME) Montréal Laval

Lanaudière Laurentides

Montérégie Subventions à l'achat et l'installation de filtres pour 180 citoyens afin de réduire les microfibres vestimentaires dans les cours d'eau. Subventions à l'achat de produits d'hygiène réutilisables pour 300 citoyens. Projet de science citoyenne avec 20 citoyens ambassadeurs pour les filtres, afin de documenter la démarche et les quantités.



Objectifs : Réduire annuellement 127 kg de microfibres et 900 kg de produits d'hygiène à usage unique pour l'ensemble des ménages participants 84 716 $ Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan Baie-Comeau Côte-Nord La Régie fera l'achat ou le remplacement de 13 fontaines d'eau et l'installation de stations de vaisselle réutilisable pour les clientèles les utilisant au sein des établissements municipaux. La Régie organisera également des événements et élaborera des outils de sensibilisation pour assurer l'implication des citoyens de la régie. Elle accompagnera la Ville de Baie-Comeau dans la mise en place d'une politique de bannissement du plastique à usage unique



Objectif : Réduire de 75 % les plastiques à usage unique dans les bâtiments municipaux 87 527 $ Municipalité régionale de Comté de Roussillon Montérégie La MRC misera sur une campagne de sensibilisation à l'attention des citoyens, des institutions, commerces et industries dans 11 municipalités pour qu'ils adoptent de meilleures pratiques de consommation, notamment en réduisant les plastiques à usage unique. La MRC veut également inciter les évènements à réduire leur utilisation de plastique à usage unique. Elle prévoit acheter une fontaine d'eau mobile de même que des kits de vaisselle réutilisables pour les plus petits évènements



Objectifs : Éviter 5 000 bouteilles d'eau à usage unique grâce aux stations d'eau, 1 250 items grâce aux trousses vendues et 1000 items de vaisselle à usage unique grâce aux trousses événements 100 000 $ Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Montérégie Le Cégep entend installer un lave-vaisselle accessible à sa communauté organisatrice d'événements écoresponsables afin de réduire l'utilisation des couverts jetables. De nouvelles fontaines d'eau à remplissage ergonomique et des fontaines de boissons modernes seront installées pour favoriser la consommation d'eau et de boissons dans des contenants réutilisables. L'achat de linges antimicrobiens réutilisables et des équipements pour les nettoyer permettra de réduire l'utilisation de papiers absorbants jetables. Le Cégep formera aussi plusieurs membres de son personnel aux pratiques zéro-déchet au bureau, dans le but d'adopter les meilleures méthodes pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique à la source.



Objectifs : Diminuer de 15 % les bouteilles d'eau à usage unique et de 50 % les couvercles jetables. 74 087 $ Ville de Québec Québec Installation de trois nouvelles fontaines d'eau extérieures, 10 intérieures et deux fontaines d'eau avec choix de saveur dans des bâtiments et lieux achalandés.



Pour atteindre ses objectifs de réduction de l'eau embouteillée, la Ville sollicitera la participation des commerces. L'objectif est d'impliquer 100 commerces dès la première année. Elle élaborera une politique visant à diminuer graduellement l'usage de l'eau embouteillée dans ses bâtiments et lors des activités municipales.



Objectif : Éviter 168 650 bouteilles d'eau à usage unique grâce aux fontaines installées dans les bâtiments municipaux, sur le domaine public et lors d'événements 100 000 $

