Tirages au sort - Encore plus de possibilités pour une chasse en sécurité

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les inscriptions aux différents tirages au sort de séjours de chasse au gros gibier en vue de l'automne prochain dans les réserves fauniques et à Sépaq Anticosti s'étendront du mardi le 1er décembre 2020 au vendredi 15 janvier 2021 . Une étape attendue par les amateurs avec d'autant plus d'impatience que les nouvelles règles qui encadrent la chasse au cerf permettent de rêver à deux fois plus d'expéditions et d'aventures l'année prochaine.

Le nouveau plan de gestion du cerf de Virginie mis en place cet automne rend possible la récolte de deux bêtes grâce à l'achat de deux permis de chasse distincts. Plus besoin de faire un choix entre une réserve faunique et votre territoire habituel pour vous adonner à votre activité préférée. Il est possible de se rendre aux deux endroits et de vivre sa passion à fond.

À noter, le tirage au sort pour l'orignal dans la réserve faunique La Vérendrye a été repoussé au mois de mars 2021. Cette mesure qui n'affecte pas le reste de l'offre de la réserve vise à favoriser la poursuite des négociations entreprises entre les communautés algonquines de la région et le gouvernement du Québec à propos de la chasse à l'orignal.

Des mesures pour une expérience sécuritaire et agréable

La Sépaq a mis en place une série de mesures afin d'offrir une expérience de chasse agréable et sécuritaire dans les réserves fauniques et à Sépaq Anticosti. Des mesures sanitaires et des protocoles de nettoyage rigoureux ont permis cet automne à des milliers de chasseurs de pratiquer leur activité favorite dans un environnement favorisant le respect des consignes de santé publique.

Comme cela a été le cas cette année, si la pandémie devait empêcher quiconque de pouvoir profiter de son séjour ou que la Sépaq n'était pas en mesure de l'honorer, des modalités souples de crédit ou d'annulation seront appliquées pour les réservations de l'an prochain.

De nouveaux hébergements pour un séjour confortable et adapté

La Sépaq a lancé cette année un nouveau type de chalets parfaits pour répondre aux attentes des chasseurs: le Horizon. Ce chalet au design moderne avec une immense fenestration se décline en version deux ou trois chambres et offre un hall d'entrée fermé pratique pour ranger son équipement et faire sécher ses vêtements à l'abri des odeurs.

Quelques chanceux ont déjà séjourné dans ceux construits dans la réserve faunique du Saint-Maurice cette année. Mais d'autres verront le jour et seront accessibles l'automne prochain dans les réserves fauniques de Portneuf, d'Ashuapmushuan et de Rimouski.

Une expérience en ligne bonifiée pour les chasseurs

Depuis l'an dernier, l'inscription en ligne aux différents tirages au sort a été grandement améliorée. Le processus d'inscription aux différents types de chasse a été simplifié à travers des interfaces épurées et intuitives. L'étape des « appels aux gagnants » a aussi été bonifiée : tous peuvent maintenant suivre en ligne la disponibilité des différents secteurs à mesure qu'ils ont été sélectionnés par les gagnants.

Une offre unique sur des territoires exceptionnels

La Sépaq continue d'innover pour offrir aux chasseurs un séjour et une expérience de qualité supérieure dans des territoires vastes, exclusifs et sécuritaires avec un taux élevé de succès:

Les téléchargements gratuits des cartes de territoire avec Avenza Map ou encore des fonds de carte pour GPS Garmin permettent d'augmenter les chances de succès et d'explorer son secteur en toute sécurité.

Des services de chiens de sang sont offerts gratuitement pour faciliter la recherche du gibier abattu et qui a permis de retrouver 449 bêtes perdues depuis 5 ans.

bêtes perdues depuis 5 ans. Accès gratuit à des chambres froides, des palans, des treuils et des traîneaux pour faciliter le transport du gibier.

Pour de plus amples renseignements: www.sepaq.com/tirages

