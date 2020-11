Partenaires confirmés en conception et en ingénierie pour le programme de brise-glace polaire de Davie





Le brise-glace polaire du Canada est le navire amiral du Centre national des brise-glaces

Vard est le concepteur du brise-glace polaire qui doit être construit de toute urgence

Serco soutient l'ingénierie, la gestion de projet et la production

Davie est prêt à commencer le travail dès aujourd'hui et à livrer le brise-glace polaire au Canada en avance par rapport à l'échéancier existant

LÉVIS, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Davie, le premier constructeur canadien de navires polaires et de navires capables de naviguer dans les glaces, a accueilli aujourd'hui Vard et Serco en tant que partenaires de son programme de brise-glace polaire, qui est le navire amiral du Centre national des brise-glaces (CNB) de Davie.

Lancé en août dernier, le CNB est un centre d'excellence en pleine croissance pour l'expertise polaire et arctique. Il reflète l'histoire de Davie en tant que partenaire de brise-glace du Canada ainsi que son rôle actuel et futur dans le renouvellement de l'ensemble de la flotte capable de naviguer sur la glace dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Il permettra de créer des milliers d'emplois bien payés dans les régions, de stimuler la croissance économique nationale et les futures exportations d'innovations canadiennes.

Les brise-glaces polaires actuels du Canada ont largement dépassé leur espérance de vie. Le NGCC Louis S. St-Laurent sert le Canada avec distinction, mais il est entré dans sa sixième décennie. Le NGCC Terry Fox approche rapidement ses 40 ans de service. Lorsque ces deux navires seront remplacés par des brise-glaces polaires de pointe, le Canada sera en mesure de maintenir une présence continue dans l'Arctique, ce qui profitera à des générations de Canadiens et de Québécois, y compris aux communautés du Nord, en permettant un commerce sous glace, en soutenant la souveraineté de l'Arctique et en protégeant l'environnement polaire.

Vard est un concepteur de brise-glace de renommée mondiale, qui a notamment développé des designs pour des gouvernements canadien, américain et chilien. La conception du brise-glace polaire de Vard, la meilleure de sa catégorie, permettra à la Garde côtière canadienne (GCC) d'accomplir une multitude de missions. Une fois livré, ce navire sera le brise-glace à propulsion électrique intégrée le plus puissant au monde, avec un accent particulier sur la sécurité, l'efficacité et le confort de l'équipage. Il disposera également de capacités de recherche scientifique de classe mondiale pour étudier la santé de l'écosystème arctique et évaluer les effets du changement climatique. Vard fournira à Davie des services spécialisés de conception, d'ingénierie et de soutien aux programmes.

Serco est une entreprise mondialement reconnue pour son approche qui englobe le cycle de vie complet des actifs maritimes. Elle a fait ses preuves dans la réalisation de projets complexes et de grande envergure sur des navires appartenant à des marines et des gardes côtières, ainsi que sur des navires de recherche et des navires civils. Serco a également une grande expérience des brise-glaces, notamment en tant que maître d'oeuvre du navire phare australien de recherche et de ravitaillement. Pour le programme du brise-glace polaire, Serco fournira à Davie son soutien inégalé en matière d'ingénierie, de gestion de projet et de production.

Davie est le seul méga chantier du Canada, possédant 50 % de la capacité de construction navale. Il prévoit commencer la pleine production de son projet de brise-glaces en vertu de la SNCN d'ici 2025. L'abondance de sa capacité disponible signifie que la main-d'oeuvre de classe mondiale de Davie, ses partenaires stratégiques et plus de 1?300 fournisseurs à travers le Canada, peuvent commencer à travailler sur le brise-glace polaire immédiatement, et livrer avant l'échéancier du gouvernement. Ce projet facilitera également une courbe d'apprentissage et des économies d'échelle qui profiteront grandement aux deux programmes de brise-glace en atténuant les risques liés aux coûts, à l'échéancier et à la performance.

En outre, Davie garantira que le brise-glace polaire est construit au Canada par des Canadiens et des Québécois tout en créant jusqu'à 2?500 emplois bien rémunérés et contribuant à l'économie à hauteur de 2,5 milliards[1] de dollars. Davie continuera à s'appuyer sur ses succès pour fournir au Canada des solutions de grande valeur et rentables. Celles-ci incluent notamment le premier brise-glace entièrement converti, le NGCC Jean Goodwill, qui, avec la livraison du NGCC Captain Molly Kool, représente le plus grand ajout de capacité de brise-glace canadienne depuis une génération. Davie a également livré le premier navire de soutien militaire de classe glace du Canada, m/v Asterix, dont l'immense valeur pour la Marine royale canadienne (MRC) a récemment été reconnue par le directeur parlementaire du budget (DPB) (anglais seulement).

Outre Vard et Serco, Davie annoncera de nouveaux partenaires pour fournir des systèmes de propulsion, de l'acier et d'autres systèmes critiques pour le programme du brise-glace polaire.





1 Étude sur la contribution économique et sociale de la construction navale de Davie. 2020 Deloitte LLP et entités affiliées

Citations

James Davies, Président et Chef de la direction, Chantier Davie Canada inc.

«?Nous consolidons les compétences, les capacités et des programmes entiers au Centre national des brise-glaces du Canada. Ensemble, nous pouvons commencer à travailler sur le brise-glace polaire dès aujourd'hui pour faire en sorte que ce navire hautement stratégique protège sans délai les intérêts du Canada dans l'Arctique. Sa construction chez Davie soutiendra à la fois l'industrie maritime nationale et les futures exportations. Nous veillerons à ce que ce navire soit construit au Canada par des milliers de Canadiens et Québécois selon les normes les plus strictes. 'Fait au Canada' n'a jamais eu autant de sens, alors que nous cherchons à nous remettre de la pandémie de la COVID-19.?»

Bruce Samuelsen, président de Serco Canada Marine et directeur de la croissance de Serco Inc.

«?S'appuyant sur quatre décennies d'expérience dans la conception de navires intégrés et complexes, et sur les connaissances acquises en dirigeant la conception et la construction du brise-glace australien de classe polaire, le RSV Nuyina de 25?000 tonnes, Serco est impatient de contribuer au succès du programme en tant que membre principal de l'équipe polaire de Davie. Le partenariat avec Davie donne à Serco Canada Marine l'occasion de continuer à développer sa capacité de conception dans le pays tout en travaillant à fournir une capacité de brise-glace essentielle à la Garde côtière canadienne.?»

Wade Carson, PDG, Vard Marine Inc.

« Les brise-glaces sont dans notre ADN. Vard Marine a été créé en 1983 pour poursuivre le projet canadien Polar 8 et les navires commerciaux capables de naviguer sur les glaces pour la flotte canadienne de la mer de Beaufort.

Bien que le projet Polar 8 ait finalement été annulé, nous nous sommes appuyés sur notre expérience de Beaufort pour développer notre expertise internationalement reconnue dans la conception de navires de classe glace. Trente ans plus tard, nous avons remporté l'appel d'offres pour la conception du programme canadien renouvelé, désormais connu sous le nom de brise-glace polaire. Nous restons attachés à ce programme et nous sommes impatients de mettre à la disposition du gouvernement du Canada une capacité de pointe développée au pays. »

Faits saillants : Pourquoi le brise-glace polaire ne peut être construit que chez Davie

Le Centre d'excellence du Canada : offre de services complets et de capacité stratégique

offre de services complets et de capacité stratégique L'impact positif énorme sur les emplois et l'économie

et l'économie Les partenaires stratégiques sont les meilleurs dans le domaine des brise-glaces

sont les meilleurs dans le domaine des brise-glaces Le seul méga chantier canadien prêt et capable de commencer dès maintenant à travailler sur le projet du brise-glace polaire

prêt et capable de commencer dès maintenant à travailler sur le projet du brise-glace polaire La conception est prête et les travaux peuvent commencer immédiatement

et les travaux peuvent commencer immédiatement Une livraison en avance sur l'échéancier actuel du gouvernement qui vise 2029

avance sur l'échéancier actuel du gouvernement qui vise 2029 Davie construit plusieurs navires à la fois sans aucun conflit de programme

aucun conflit de programme Fait au Canada garanti





garanti Pour plus de renseignements, consultez le site www.icebreakercentre.ca

NOTE AUX ÉDITEURS :

À PROPOS DE CHANTIER DAVIE CANADA INC

Basé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site www.davie.ca.

À PROPOS DE SERCO CANADA MARINE

Serco Canada Marine est un leader en architecture navale, plus précisément en ingénierie pour la conception, la construction et l'entretien de navires et de structures maritimes, notamment les navires de surface et les sous-marins. La société a des dizaines d'années d'expérience dans la gestion de programmes d'achat et de production à grande échelle pour les navires militaires et civils, la logistique avancée et les projets de soutien au maintien en puissance. L'équipe de Serco a soutenu le développement du navire de soutien interarmées (NSI) de la Marine royale canadienne, des frégates de patrouille de la classe Halifax, des premiers traversiers verts entièrement électriques en Ontario et des navires de sciences halieutiques en mer de la Garde côtière canadienne, entre autres navires très en vue. Serco Canada emploie plus de 1?200 personnes partout au pays. Sa société mère internationale, Serco Group PLC, compte plus de 50?000 employés et exerce ses activités à l'échelle internationale dans quatre régions géographiques : Royaume-Uni et Europe, Amérique du Nord, Asie Pacifique et Moyen-Orient.

À PROPOS DE VARD MARINE INC.

Fondée en 1983, Vard Marine Inc. est une société canadienne d'architecture navale et de génie maritime qui fait partie du groupe mondial Fincantieri. Avec plus de 130 employés et trois bureaux canadiens, Vard est un leader mondial dans la conception et l'ingénierie de brise-glace, ayant livré des conceptions pour plus de 50 navires classés pour la navigation dans les glaces et capables de naviguer dans les glaces. Les clients de Vard sont des constructeurs de navires, des armateurs, des exploitants de navires ainsi que des organisations gouvernementales civiles et militaires. Vard a réalisé des programmes pour les gouvernements du Chili, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud ainsi que du Canada et des États-Unis pour lesquels Vard a également conçu leurs plus récents brise-glaces opérant respectivement dans l'Arctique et les Grands Lacs.

SOURCE Chantier Davie Canada Inc.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 10:45 et diffusé par :