Jean-Yves Bourgeois deviendra premier vice-président, Services aux entreprises le 5 janvier prochain





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, annonce la nomination de Jean-Yves Bourgeois à titre de premier vice-président, Services aux entreprises et nouveau membre du comité de direction du Mouvement Desjardins. Cette nomination sera effective le 5 janvier prochain. Elle survient à la suite de l'annonce du départ à la retraite de l'actuelle titulaire du poste, Marie-Claude Boisvert. Celle-ci assumera une transition d'ici la fin du mois de mars 2021.

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill, Jean-Yves Bourgeois affiche une longue feuille de route en financement des entreprises. À l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 2010, il est vice-président, Marché des capitaux depuis 2016. Il est membre du conseil d'administration des Grands Ballets Canadiens et du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

« J'aborde ce nouveau défi professionnel dans la continuité du travail accompli sous le leadership inspirant de Marie-Claude Boisvert depuis près de cinq ans, a déclaré Jean-Yves Bourgeois. En plus de mon rôle dans le financement des grandes entreprises, j'ai en effet été associé, comme membre du comité de gestion des Services aux entreprises, à la bonification de notre offre auprès des entreprises du Québec, de l'Ontario et du reste du Canada, tous secteurs confondus. Je suis fier du travail que nos équipes font sur le terrain pour appuyer nos 360 000 entreprises. Elles incarnent une conviction profonde chez moi : Desjardins, c'est plus que du financement, c'est de l'accompagnement dans les bons et les mauvais moments. »

« Je veux saluer la contribution exceptionnelle de Marie-Claude Boisvert à la barre des Services aux entreprises chez Desjardins depuis 2016 et à l'emploi de Desjardins depuis 27 ans, de poursuivre M. Bellemare. Sous son leadership, Desjardins Entreprises a véritablement privilégié la réponse aux multiples besoins de nos membres et clients, notamment à l'occasion de la pandémie qui continue de sévir. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite pour laquelle elle a plein de projets. Quant à Jean-Yves Bourgeois, son choix s'est naturellement imposé pour prendre le relais de Marie-Claude. Il cumule plus de 20 années d'expérience dans le financement d'entreprises de toutes tailles. Il possède une connaissance approfondie des défis du secteur à titre de membre du comité de gestion des Services aux entreprises depuis 2016. Je suis convaincu qu'il conduira vers de nouveaux sommets les hommes et femmes entrepreneurs d'ici. »

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 10:30 et diffusé par :