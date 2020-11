Population Council et Duchesnay annoncent un nouvel accord de licence internationale pour ANNOVERA®





NEW YORK et BLAINVILLE, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Population Council et Duchesnay annoncent aujourd'hui un accord de licence exclusive visant à rendre ANNOVERA® (dispositif vaginal d'acétate de ségestérone et d'éthinylestradiol ), le premier et le seul contraceptif intravaginal entièrement sous le contrôle de la femme afin de prévenir les grossesses non désirées jusqu'à un an, disponible au Canada, en Europe, en Amérique latine, en Asie et dans d'autres territoires. Cet accord est une nouvelle étape afin de rendre le choix et le contrôle de la contraception aux femmes du monde entier.

ANNOVERA est le premier d'une nouvelle classe de contraceptifs. Il s'agit d'un anneau de silicone lisse, souple et réutilisable combinant un nouveau progestatif Nestorone® (acétate de ségestérone one) à un oestrogène largement utilisé (éthinylestradiol), qu'une femme peut insérer et retirer elle-même. ANNOVERA a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en août 2018 et est maintenant disponible pour les femmes aux États-Unis.

« Un manque de contraceptifs plus durables et contrôlés par les femmes signifie que trop de femmes qui veulent éviter une grossesse n'utilisent pas ou arrêtent d'utiliser la contraception, ce qui entraîne un plus grand nombre de grossesses non désirées et d'effets négatifs sur la santé », a déclaré Jim Sailer, directeur général du Centre de recherche biomédicale de Population Council. « Cet accord créera maintenant des opportunités pour offrir ANNOVERA aux femmes sur quatre continents - c'est un autre pas pour garantir que les femmes du monde entier aient les choix contraceptifs qu'elles méritent. »

ANNOVERA a été développé par Population Council et soutenu par d'importants donateurs publics et privés du monde entier, notamment l'Agence de développement international des États-Unis (USAID), le Réseau d'essais cliniques sur les contraceptifs de l'Institut national Eunice Kennedy Shriver pour la santé infantile et le développement humain (NICHD), la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation médicale Avis et Clifford Barrus et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le cadre de cet accord, Duchesnay explorera les possibilités d'enregistrer ANNOVERA auprès des organismes locaux de réglementation de ces régions et investira dans les activités de recherche de Population Council pour développer de nouveaux produits contraceptifs innovants.

« Nous sommes très heureux de participer aux efforts de Population Council visant à proposer de nouvelles et importantes options contraceptives aux femmes du monde entier. En tant qu'entreprise dédiée à l'amélioration de la santé des femmes, nous croyons que les femmes méritent d'avoir accès à une grande variété d'options contraceptives innovantes telles qu'ANNOVERA leur donnant le plein contrôle de leur vie », a déclaré Éric Gervais, vice-président exécutif de Duchesnay.

À propos de Population Council

Population Council affronte des problèmes critiques de santé et de développement - de l'arrêt de la propagation du VIH à l'amélioration de la santé reproductive et à la garantie que les jeunes mènent une vie bien remplie et productive. Grâce à la recherche biomédicale, en sciences sociales et en santé publique dans 50 pays, nous travaillons avec nos partenaires afin de fournir des solutions menant à des politiques, des programmes et des technologies plus efficaces qui améliorent la vie dans le monde. Créé en 1952 et ayant son siège social est à New York, Population Council est une organisation non gouvernementale à but non lucratif régie par un conseil d'administration international.

En savoir plus sur http://www.popcouncil.org.

À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez https://www.duchesnay.com.

