Soirée virtuelle du cinquième anniversaire de Concertation Montréal - L'ÉTS remporte le prix de la transition écologique





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le 12 novembre, lors de l'assemblée annuelle des membres de Concertation Montréal, l'École de technologie supérieure a reçu le prix de la transition écologique. Ce prix lui a été décerné pour son engagement de tous les instants en environnement, que ce soit par la vitalité de ses centres de recherche sur le sujet ou la création de programmes d'études axés sur l'environnement.

« À l'ÉTS, le développement durable, on l'enseigne, on le transmet, on le bâtit et on le vit. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les membres de la communauté universitaire de l'École de leur mobilisation et de leur engagement, qui ont certainement fait pencher la balance vers l'ÉTS dans l'obtention de ce prix. », a précisé François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

À titre d'établissement d'enseignement et de recherche, l'ÉTS se fait un devoir d'assumer ses responsabilités à l'endroit de la relève, de l'environnement et de la société. C'est la raison pour laquelle elle a adopté, en 2008, sa politique de développement durable. Depuis, elle n'a cessé de se préoccuper des impacts de ses activités sur l'environnement, la société et l'économie. Et ses actions ont eu de belles retombées.

Au cours des dernières années, l'École a notamment réalisé son premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre, procédé à un désinvestissement complet du domaine des énergies fossiles et signé la déclaration d'urgence climatique dans un hall bondé de membres de la communauté de l'ÉTS.

Fruit d'une année de travail où l'intelligence collective d'employés, de membres du corps professoral et d'étudiants a été mise à profit, voici le tout nouveau Plan d'action prévoyant des réalisations concrètes dans l'opérationnalisation du développement durable à l'ÉTS!

L'ÉTS est très fière d'être la récipiendaire 2020 du prix de la transition écologique de Concertation Montréal et partage ce prix avec toute sa communauté.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socioéconomiques et les élu.e.s municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes. L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. CMTL bénéficie des soutiens financiers de : Condition féminine Canada, du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise. Près d'un ingénieur sur quatre au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus : etsmtl.ca

SOURCE École de technologie supérieure

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :