Luxury Real Estate - Ignace Meuwissen conclut avec succès la vente de sa société de savoir immobilier

MEGGEN, Suisse, 29 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Ignace Meuwissen , expert et consultant en immobilier de renom qui conseille de riches industriels d'Europe de l'Est d'Asie, a vendu son entreprise à un partenaire international majeur. M. Meuwissen a lancé sa société de savoir immobilier en 2008. Six ans plus tard, en 2014, il organise la première délocalisation d'un industriel russe aux Pays-Bas. « J'ai développé ma propre façon de travailler, qui est unique, à partir de mes relations personnelles, du lobbying et d'une réflexion stratégique, il était donc devenu particulièrement difficile de poursuivre mon activité tout en établissant une base internationale solide, a déclaré M. Meuwissen. Désormais, cet objectif est atteint. »

Un certain nombre d'acteurs du monde de l'immobilier et du secteur financier étaient disposés à conclure un accord avec M. Meuwissen . Le facteur clé était le portefeuille unique de l'entreprise, composé de clients très fortunés, dont beaucoup sont des oligarques. Ignace Meuwissen conseille ces clients extrêmement riches sur l'achat et la vente de propriétés résidentielles dans les hotspots mondiaux, et organise les transactions qui en découlent. Un grand nombre de ses clients cherchent à déménager en Europe, principalement en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. En raison du Brexit, M. Meuwissen gère un carnet de commandes et une liste d'attente sur lesquels figurent 70 recherches. La valeur totale de ce portefeuille est estimée entre 750 millions et 1,5 milliard d'euros.

Le nouveau propriétaire anonyme avec lequel M. Meuwissen collaborera est un investisseur privé d'origine russe, actif dans les secteurs bancaire et immobilier. Le prix d'acquisition de l'entreprise était fondé sur la valeur transactionnelle des opérations immobilières effectuées au cours des dernières années et des recherches à venir. Ce chiffre se situe donc entre 1,6 milliard et 2,35 milliards d'euros.

Ignace Meuwissen , aujourd'hui âgé de 55 ans, demeurera conseiller dans l'entreprise jusqu'en 2025. En parallèle, il se concentrera sur Property4East avec son partenaire Mohammad Zahoor , un industriel ukrainien. Property4East.com est une plateforme pour l'immobilier de luxe international dont le prix des propriétés démarre à 1 million d'euros. La plateforme vise à répondre aux besoins immobiliers de la population très fortunée de Russie, de Chine, de Hong Kong, du Japon, de l'Ukraine, du Kazakhstan et des pays voisins. Property4East.com permet aux propriétaires et aux courtiers immobiliers haut de gamme de propriétés de luxe de publier des annonces.

