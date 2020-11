Stars Of Science, L'emission De La Fondation Du Qatar, Invite Les Innovateurs À Postuler Pour La Saison 13





L'émission de la Fondation du Qatar encourage les innovateurs arabes à développer des solutions pour répondre aux défis de demain

DOHA, Qatar, 29 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Stars of Science, l'émission de la Fondation du Qatar accepte les candidatures en ligne des futurs innovateurs arabes pour la saison 13 jusqu'au 31 décembre. Les participants sélectionnés auront la possibilité de présenter leurs idées à un groupe d'experts scientifiques.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/8821951-qf-stars-of-science-invites-innovators-to-apply-for-season-13/

Les jeunes innovateurs arabes dotés d'idées et de solutions conçues pour relever les défis internationaux ? à l'instar de la pandémie de COVID-19 - sont encouragés à postuler afin d'avoir la chance de transformer leurs idées en innovations.

Depuis plus d'une décennie, l'impact de Stars of Science se manifeste à travers son importante contribution à la création d'une culture entrepreneuriale dynamique chez les jeunes de la région, qui se traduit par les succès de ses anciens candidats.

Stars of Science a jusqu'à présent permis à plus de 147 innovateurs représentant 18 pays arabes de partager ensemble les valeurs de collaboration et d'excellence scientifique véhiculées tout au long de leur aventure dans l'émission. Ensemble, les anciens candidats de l'émission sont devenus des moteurs du changement pour favoriser le progrès social et créer une culture de l'innovation dans toute la région arabe et au-delà.

Stars of Science ne se contente pas de fournir des fonds et une assistance technique, mais accorde également à ses candidats les outils nécessaires pour développer leurs idées et leurs projets. De plus, les participants de la saison 13 de Stars of Science feront partie d'un vaste réseau d'anciens candidats dont la collaboration et le soutien en constituent le pilier principal.

Pour plus de détails sur les modalités de candidature, veuillez consulter le site www.starsofscience.com

À propos de Stars of Science

Stars of Science, la première émission du monde arabe dédiée à l'innovation, est une initiative de la Fondation du Qatar (QF) qui allie éducation et divertissement. L'émission offre aux innovateurs arabes la possibilité de développer des solutions technologiques qui bénéficient à leurs communautés, à leur santé ou leur mode de vie, et qui contribuent à préserver l'environnement.

Au cours d'un processus de douze semaines, les participants doivent prouver l'efficacité de leurs solutions au sein d'un espace d'innovation partagé, lors d'une course contre la montre et avec l'appui d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs produits expérimentés. Un jury d'experts évalue et élimine les candidats chaque semaine lors des étapes de prototypage et de validation. Les quatre derniers finalistes en lice s'affronteront pour remporter une part de 600 000 dollars américains (selon les règles et conditions en vigueur). La part de chacun sera déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public.

Stars of Science sera diffusé tous les vendredis et samedis du 11 septembre 2020 au 6 novembre 2020. Pour le programme complet de diffusion de la Saison 12 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com

La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et au-delà en offrant des programmes axés sur l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche et du développement communautaire.

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l'Émir père, et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d'offrir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au développement de la nation.

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter : http://www.qf.org.qa/

